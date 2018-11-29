Bennu adlı asteroite 3 Aralık’ta inecek olan NASA, iniş anını canlı olarak yayınlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Mars’a InSight uzay aracını indirmeyi başaran NASA’nın şimdiki hedefi Bennu adlı asteroit. Bu asteroiti diğerlerinden ayıran ise gezegenimizle çarpışma riskinin olması.

Yıl 2018, artık hepimizin elinin altında internet var. NASA da bu durumu yaptığı bütün keşifleri anında paylaşmak için kullanıyor. Bunun için bir canlı yayın siteleri var. Ayrıca kurumun Facebook ve YouTube kanallarını da takip edebilirsiniz.

Asteroite gönderilen aracın adı OSIRIS-REx. Eylül 2016’da yolculuğuna başlayan araç, nihayet sona yaklaşmış durumda. Teknik olarak iniş yapmayacak olan araç, yaprak benzeri plakalar kullanarak göktaşının üzerinden toz kalkmasını sağlayacak ve bu tozlardan örnek toplayacak. Asteroitin on kilometre etrafında dolaşacak olan araç, aracın kütlesini, dönme hızını ve yapısını inceleyecek.

800 milyon dolarlık proje 2023 yılında, Bennu’dan alınmış örneklerin dünyaya getirilmesiyle son bulacak. Bu örnekleri inceleyecek olan araştırmacılar, dünyada yaşamın nasıl başladığı sorusuna da cevap bulmaya çalışacak.

Bennu göktaşınn Dünya'ya çarpma ihtimali bulunuyor. Ancak bu çarpışma 2175 yılından önce gerçekleşmeyecek ve ihtimali de oldukça düşük.