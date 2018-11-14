NASA 6 Yıl Sonra Mars'a İlk İnişi Yayınlamaya Hazırlanıyor

Pek çoğumuz Ay'a ilk inişe yetişememiştik ancak Mars'a iniş izlemeye doyacağız gibi görünüyor.

Uzay yolculukları her zaman için insanlara heyecan vermiştir. Mars'a gönderilen Rover uzay aracının ilk inişini hatırlayanlar hak verecektir.

Öyleyse 26 Kasım tarihini aklınızda tutmak isteyebilirsiniz. NASA'dan salı günü yapılan açıklamaya göre 26 Kasım günü InSight Mars Lander kızıl gezegene inecek ve bu an televizyonlardan ve NASA'nın websitesinden canlı yayınlanacak. Yayın, aynı zamanda Twitter ve Facebook üzerinden de paylaşılacak.

Bir önceki canlı yayın, 6 yıl önce Curiosity adlı aracın kızıl gezegene inişinde çekilmişti. 5 Mayıs'ta fırlatılan InSight ise her şey yolunda giderse 26 Kasım'da gezegene inen ikinci araç olacak. NASA'dan gelen açıklamaya göre görevin amacı gezegenin derinliklerini incelemek. Böylece kayalık dünyaların yapısının anlaşılabilmesi amaçlanıyor.

Bir sonraki Mars yolcusu ise, o arada Elon Musk gitmezse eğer, ExoMars adlı araç olacak. Görevi 2020 yılında başlayacak bu aracın amacı ise yaşam izleri aramak olacak.