NASA, 8 Ay Mars Simülasyonunda Kalacak Kişiler Arıyor

NASA, Rusya'daki bir simülatörde 8 ay boyunca astronotlarınkine benzer bir izolasyon içerisinde yaşayacak kişiler aradığını duyurdu. Bir Mars simülasyonunda yaşayacak kişilerin iyi derecede İngilizce ve Rusça bilmeleri istenirken 30 ila 55 yaş arasında 'sağlıklı' kişiler olmaları da bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA, bir ilan yayınlayarak 8 ay boyunca bir uçuş simülatöründe izolasyon içinde yaşayacak ABD yurttaşları aradığını açıkladı. Uçuş simülatörü, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Institute for Biomedical Problems'ta yer alıyor. Araştırmanın amacı; Ay, Mars ve ötesindeki uzun uzay uçuşları esnasındaki izolasyon ve kapatma sırasında harcanan zamanın etkilerini tespit etmek.

NASA'nın açıklamasında, "Katılımcılar, Mars'a yönelik gelecekteki misyonlarda astronotların deneyimlemesi beklenen çevresel koşulları deneyimleyecek" ifadelerine yer verildi. Yine katılımcılar, bulundukları süre boyunca uzay görevlerinin simülasyonlarını da tamamlamak zorundalar. Katılımcıların simülatörde kaldıkları süre için ücretlendirileceği belirtiliyor ancak bu ücretin ne kadar olduğu henüz belli değil.

Artemis projesinin hedefleri Ay ve Mars:

8 aylık simülasyon, yine Rusya'daki aynı tesiste geçen sene yapılan 4 aylık bir Ay yolculuğu simülasyonunun ardından başlıyor. Mars500 adı verilen en uzun görev, Mars'a gidiş gelişi simüle etmiş ve 520 gün sürmüştü. NASA'nın internet sitesinde katılımcı adaylarına yönelik yapılan duyuruda yeni simülasyon için yaşları 30 ila 55 arasında değişen ve 'bilim, teknoloji, mühendislik ya da matematik' hakkında profesyonel deneyime sahip olan 'sağlıklı katılımcılar' arandığı vurgulandı. Yine katılımcıların iyi derecede İngilizce ve Rusça bilmeleri de istenen nitelikler arasında.

1972 yılında Apollo 17 uzay aracı Ay'a iniş yaptığından bu yana NASA Ay'a insan göndermiyor. NASA 'Artemis Programı' kapsamında önce Ay'a ve daha sonrasında da Mars'a insanlı uzay araçları göndermeyi planlıyor. Uzun süreli uzay yolculuğu ve iskânı, astronotların yalnızca fiziksel ve ruhsal olarak üstesinden gelmeleri gereken sorunlara neden olmuyor; astronotlar, aynı zamanda bu zor koşullarda önemli bilimsel araştırmalar yapmak durumunda kalıyorlar.

Moskova'daki simülatörde yaşayacak olan ekibin bütün bunların yanı sıra gelecekteki uzay misyonlarında astronotların Ay yüzeyinde yapması beklenen bazı bilimsel deneyleri de yapacağı belirtiliyor.