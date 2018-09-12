  • NASA, ABD'ya doğru Hızla Gelen Bir Kasırgayı Kaydetti

NASA, ABD'deki Şiddetli Kasırganın Görüntülerini Kaydetti (Video)

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ABD'nin doğusuna doğru büyük bir hızla ilerleyen Floransa Kasırgası'nı görüntüleyen NASA, bu şiddette bir kasırganın felakete yol açabileceğini belirtti.

Ulusal Kasırga Merkezi, ABD’nin doğu kıyısına  perşembe günü “son derece tehlikeli büyük kasırga”nın vuracağı iddia ediliyor.
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“Kasırga Floransa” adı verilen ve 130 mil/saat hızında hareket eden bu fırtınanın kategori 4 şiddetinde olduğu söylendi. Perşembe günü sabah saatlerinde başlayacak olan kasırga, yaşamı tehdit edebilecek miktarda deniz suyunu da karaya taşıyabilir. 950 km genişliğine varabilecek bu doğal afet, kıyı şeridindeki Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini etkisi altına alacak. Ülke çapında bir felaketi ortaya çıkarabileceği düşünülen bu fırtınanın, sele neden olabileceği düşünülen birkaç metra yağmuru da beraberinde getireceği uzmanlar tarafından paylaşıldı.
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NASA Twitter’da yaptığı bir açıklamada, kameralarının saatte 130 mil hızında Atlantik üzerinde ilerleyen fırtınalı bir görüntünün kaydedildiğini söyledi. Çekilen video kaydındaki görüntüler 18 kez hızlandırılarak paylaşıldı.

 

Kaynak : https://www.businessinsider.com/hurricane-florence-video-nasa-space-station-2018-9
Etiketler: nasa, abd, kasırga
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