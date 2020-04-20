NASA, Altın Bir Kutu Kullanarak Mars’ta Oksijen Üretecek

NASA’nın bu yıl temmuz ayında Mars’a göndereceği Perseverance aracına yerleştirilecek bir altın kutu, gezegende oksijen oluşturmaya başlayacak. NASA’dan yapılan açıklamada, altın kutu ile yapılacak ilk denemenin başarı olması halinde gelecekteki insanların katılacağı Mars çalışmalarında oksijen sorunun çözüleceği belirtildi.

NASA, temmuz ayında Kızıl Gezegen Mars’a göndereceği Perseverance aracı için artık son çalışmaları yapıyor. NASA’dan Perseverance’la ilgili yapılan bir açıklamada, aracın içinde yer alacak altın bir kutunun karbondioksiti oksijene dönüştüreceği duyuruldu. NASA’nın karbondioksiti oksijene dönüştürecek altın kutusuna MOXIE ismi verildi.

MOXIE çalışmasının baş araştırmacısı olan Michael Hecht, insanların uzaya gidip, Dünya’ya güvenli bir şekilde geri gelmesi için yeni roket tasarımı üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yanında bir oksijen tankı ile Mars’a gidecek olan roket, boşalan oksijen tankını MOXIE tarafından elde edilen oksijen ile dolduracak.

Gelecek Mars çalışmalarında insanlar kendi oksijenlerini üretebilirler

MOXIE olarak isimlendirilen altın kutu, elektrik enerjisini kullanarak karbondioksiti parçalayacak ve oksijen elde edecek. MOXIE’nin mühendislerinden olan Jim Lewis, kutunun altından yapılma nedeninin, Perseverance aracında bulunan diğer elektronik kutulardan etkilenmemesi olduğunu söyledi.

Perseverance aracında kullanılacak olan MOXIE hala bir test modeli. Yapılan bu test çalışmasının başarılı olması halinde gelecekte Kızıl Gezegen’e gidecek olan Mars kaşifleri, karbondioksitten oksijen üretebilecekler.

Perseverance, temmuz ayında Mars’a gidiyor

MOXIE'nin bulunacağı Perseverance aracı bu yıl içinde Mars’a doğru yola çıkacak. Mars gezgini, 18 Şubat 2021’de Mars’ın Jezero Krateri’ne iniş yapacak. Perseverance, bu tarihten sonra Mars’tan toprak örnekleri toplamaya başlayacak. Mars’ta toplanan örnekler daha sonra Dünya’ya getirilecek. Toplanan toprak örneklerinde, Kızıl Gezegen’deki antik yaşamın izleri aranacak.