Artemis'in İlk Fırlatması İçin Yeni Tarih Paylaşıldı

Daha önce 2 kere çeşitli sebeplerden ertelenen NASA’nın ay görevi Artemis I, bu sefer de ABD’nin doğu tarafını vuran Ian Tropikal Kasırgası nedeniyle bir kez daha ertelenmek zorunda kalmıştı. Erteleme sonrası fırlatma için tahmini tarih paylaşıldı.

NASA, Ağustos ayında planladığı Artemis I Ay görevinin iptal olmasının ardından tekrar denenen Eylül ayı fırlatması da iptal olunca artık bir durulmuş ve fırlatma tarihi hakkında daha açıklama yapmamaya karar vermişti.

En son Eylül ayının son günlerine işaret edilen fırlatma tarihi ise bir kez daha ileri bir tarihe itildi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu kıyısında meydana gelen Ian Tropikal Kasırgası, Artemis’in fırlatma pistinin bulunduğu yeri de etkileyeceğinden dolayı fırlatma yine ertelendi.

Artemis I, Kasım ayında Ay’a fırlatılacak

ABD’nin Virginia bölgesini vuran Ian Tropikal Kasırgası, Artemis I fırlatma tesisini de etkileyeceğinden dolayı roket, yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz Kennedy Uzay Merkezinin Araç Birleştirme Binasında muhafaza ediliyor.

NASA, fırlatmanın yine ertelenen tarihini bu sefer 12 Kasım ve 27 Kasım arasında bir tarihte gerçekleştireceklerini belirtti. Eğer her şey plana göre giderse Artemis I görevi, mürettebatsız Orion roketini ay yörüngesine ve geriye doğru uzun bir yolculuğa gönderecek. Artemis 2, 2024'te ayın etrafına astronotlar gönderecek ve Artemis 3, 2025 veya 2026'da Ay'ın güney tarafına bir ekip indirecek.

Ancak böyle ertelenmeye devam ederse Ay’a gidişimiz 2030’u da bulabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.