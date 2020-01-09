NASA, Avustralya'nın Yeni Uydu Görüntülerini Paylaştı

NASA, elindeki son uydu görüntülerini paylaştı. Terra isimli uydudan alınan görüntüler, Avustralya anakarasının dışında bulunan Kanguru Adası'na ait. Yangının ne kadar çarpıcı boyutlarda olduğunu gözler önüne seren uydu görüntüleri, adanın üçte birinin yandığını ortaya koyuyor.

Avustralya, bir süredir büyük çaplı orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kıtanın çok büyük bir bölümü, söz konusu yangınlardan nasibini almış durumda. Yetkililer, özellikle de hayvanlar için bilançonun korkutucu boyutlara ulaşmış olduğunu söylüyorlar. Üstelik yangınlar hala devam ettiği için resmi rakamlara ulaşılamıyor.

Geçtiğimiz günlerle sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Avustralya'daki orman yangınlarının farklı uydular üzerinden nasıl göründüğüne değinmiştik. O gün yaptığımız haberde NASA'ya ait olduğu ileri sürülen bir görüntünün, aslında anlık olarak yangınları göstermediğinden de bahsetmiştik. Yeni paylaşılan bir görüntüde ise NASA, yine Avustralya'ya bağlı Kanguru Adası'ndaki içler acısı durumu gözler önüne seriyor.

NASA tarafından paylaşılan yeni görüntüler, "Terra" isimli bir uydudan alınıyor ve Avustralya ana kıtası dışında kalan Kanguru Adası'nı gösteriyor. Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda bu adada çıkan yangının esas nedeninin düşen yıldırımlar olduğunu ifade etmişlerdi. Bölgenin şu sıralar fazlasıyla sıcak ve kurak oluşu da çıkan yangının büyümesine zemin hazırlamış durumda ve yangın, hala da söndürülebilmiş değil.

Şimdi sizlerle, iki farklı görüntü paylaşacağız. Bu görüntülerden ilki, Kanguru Adası'nın yanmadan önceki halini gösteriyor. Terra'nın 16 Aralık'ta fotoğrafladığı ilk görüntüde ada, yeşilliklerle bezeli durumda. Ancak Terra'nın 7 Ocak'ta aldığı görüntü, aradaki süreçte başlayan orman yangınlarının ne kadar büyük çapta olduğunu gözler önüne seriyor. Ne yazık ki Kanguru Adası'nın üçte biri, küle dönmüş durumda.

İşte Kanguru Adası'nın yanmadan önceki halini gösteren uydu fotoğrafı (16 Aralık 2019)

Orman yangınlarının ne kadar büyük olduğunu gösteren o içler acısı uydu fotoğrafı (7 Ocak 2020)

Belirlemelere göre adanın 383 bin dönümden büyük bir arazisi yanmış durumda. Ancak haberimize devam etmeden, yine bilgi kirliliğini önlemek adına sizlerle paylaşmamız gereken bir konu bulunuyor. 7 Ocak'ta çekilmiş olan alanda görülen kırmızı ve kahverengi bölge, şu anda tamamen yanmıyor. Belirli bir bölgede yangın söndürülmüş durumda ancak Kanguru Adası'nın azımsanamayacak bir bölümü hala alevlere teslim.

Kanguru Adası, Avustralya kıtasının önemli yerlerinden bir tanesi. Çünkü ada, deniz aslanlarına, koalalara, nesli tükenmekte olan kuş türlerine ve daha yüzlerce türde canlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak ne yazık ki çıkan yangınlar, bölgedeki ekolojik düzeni alt üst etmiş durumda. İlk belirlemelere göre 25 bin kadar koalanın yangınlar nedeniyle can verdiği tahmin ediliyor. Bu sayı, adadaki tüm hayvanların yarısı anlamına geliyor.

Avustralya'da çıkan orman yangınları, toplamda 20 milyon dönüm araziyi etkisi altına almış durumda. Yetkililer, her ne kadar olaya müdahale etmeye çalışıyor olsalar da bölgedeki iklim koşulları, yangınların söndürülmesini zorlaştırıyor. Üstelik Avustralya'nın üzerindeki bulutlar, şu sıralar ciddi anlamda yüklü durumdalar. Yani düşecek her yıldırımın, bölgede yeni bir yangın çıkartma olasılığı bulunuyor.

Bilim insanları, Avustralya yangınlarının aslında küçük bir demo olduğuna inanıyorlar. Çünkü tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma ve iklim değişikliği, bir süre sonra Avustralya kıtasına verdiği zararın benzerlerini dünyanın diğer bölgelerinde de yaşatmaya başlayacak. Avustralya'daki orman yangınları, insanoğlunun neden olduğu küresel ısınmasının boyutlarını, tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermeye yetiyor.