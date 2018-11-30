NASA, Ay'a Kuracağı Üs İçin 2.6 Milyar Dolarlık Bütçe Ayırdı

10 yıl içinde Ay'a insanlı bir uzay üssü kurmayı planlayan NASA, proje için 2.6 milyar dolarlık bütçe ayırmış durumda. Özel şirketlerin de projeye dahil olmasıyla bütçe daha da artabilir.

1969 yılında Dünya’nın tek doğal uydusu olan Ay’a ayak basan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1972 yılında gerçekleştirilen Apollo 17 görevinden bu yana Ay’a hiç insanlı bir görev gerçekleştirmedi. NASA’nın 3 yıl gibi kısa bir sürede birden fazla kez Ay’a gidip, daha sonra hiç gitmemesi, kurumun aslında hiç Ay’a ayak basmadığı dedikodularına neden olmuştu.

46 yıl sonra yeniden Ay’a gitmeye karar veren NASA, önümüzdeki 10 yıl içinde Ay’a insanlı bir üs kurmayı planlıyor. Söz konusu proje için özel şirketlerle de iş birliği içine gidecek olan NASA’nın proje için ayırdığı bütçe ise şu an için 2.6 milyar dolar. NASA’nın yeni Ay projesi kapsamında ilk görev gelecek yıl gerçekleştirilecek. Özel uzay şirketlerinin de desteği ile projenin 10 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

NASA gerçekten Ay’a gitti mi?

Bu soru, dünyanın her yerinden geniş bir kitle tarafından uzunca bir süre soruldu ve NASA’nın Apollo görevlerinin birer yalandan ibaret olduğunu iddia edenler hala bulunuyor. NASA ise çok da uzak olmayan bir tarihte Apollo 11 görevinde ait binlerce fotoğrafı kamu ile paylaşarak ‘Ay’a gidilmedi’ iddialarına ‘kapak’ niteliğinde kanıtlar sunmuş. Konunun tartışmaya açık bir yönü olmadığını ortaya çıkarmıştı.