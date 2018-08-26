NASA, Ay’a Yolculuk Yapacağı Tarihi Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pence, ABD’nin 2024 yılında Mars yolculuğuna merkez olacak Ay üssü için yolculuklara başlayacaklarını bildirdi.

ABD, çok uzun yıllar önce gittiği ya da gittiğini iddia ettiği Ay’ı yeniden gündemine aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pence, Trump yönetiminin uzay konusunda en büyük hedefinin 2024 yılına kadar Ay’a gitmek olduğunu belirtti. Amerikalı astronotların 2024 yılında Ay’a geri döneceğini belirten Pence, Amerika’nın bir kez daha gözünü Ay’a diktiğini belirtti.

Bu sefer Ay’a yalnızca bayrak dikmek ve ayak izi bırakmak için gitmediklerini belirten Pence, aradan geçen uzun yıllarda elde edilen tecrübelerle Ay’ın yörüngesi ve yüzeyinde daimi mevcudiyet oluşturmanın vaktinin geldiğini belirtti.

Mars’a gitmek için Ay yörüngesi ve üzerinde dev bir üs kurmak isteyen Nasa, bu üs aracılığı ile Mars yolculuklarına çıkmak istiyor. En son 1972 yılında Apollo 17’nin taşıdığı ABD’li astronotlar Ay’a ayak basmayı başarmıştı. Sonrasında, çok hızlı bir şekilde Ay’a yolculuklar kesilmiş ve yaklaşık 46 yıldır geri dönülmemişti. Bu sefer daha büyük bir hedef olan Mars için Ay’a ayak basmak isteyen NASA, burada kuracağı üssü tek başına mı yoksa Uluslararası Uzay İstasyonu gibi ortak bir proje kapsamında mı sağlayacak, ilerleyen dönemde göreceğiz.