NASA, Ay'dan Nefes Kesici Yeni Bir Video Yayınladı

NASA, uzaya dair attığı bütün adımları bizimle paylaşıyor ve ortaya her zaman son derece etkileyici görüntüler çıkıyor. Gelen son video ise uydumuz Ay'dan.

Ay, insanlık olarak uzaya yolculuğumuzun ilk durağı oldu. Dünya'nın dışına çıktığımızda ilk Ay'ı ziyaret ettik ve Dünya ile evreni daha iyi anlamak için kafamızı gökyüzüne çevirdiğimizde de en çok onu gördük. Kraterlerle kaplı yüzeyi ve etkileyici yapısıyla, Ay'a dair görüntüler görmek de her zaman için çok etkileyiciydi. Pek çok uzay ajansı da bize sık sık Ay'dan görüntüler yolladı. Bunların başında da tahmin edeceğiniz üzere NASA var.

Gelen son video ise yine NASA'dan ve bu kez bir de özel bir müzik eşlik ediyor. Video NASA görevlisi Ernie Wright tarafından hazırlandı ve ilk olarak Haziran ayında bir konserde Claude Debussy'nin eser 'Clair de Lune'ye görsel olarak eşlik etti. Sonrasında ise 20 Temmuz'da, Apollo'nun Ay'a ayak basışının 49. yılında bir tür kutlama videosu olarak yayınlandı.

Videoda kullanılan görüntüler, 2009 senesinde Ay'a gönderilen 'Ay Keşif Aracı' (The Lunar Reconnaissance Orbiter) tarafından gönderilen görüntüler arasından seçildi ve uydumuzun tüm detaylarını gözlemleyebileceğimiz şekilde kurgulandı. Aynı zamanda video, güneş ısşığının Ay'ı aydınlattığı anlara odaklanarak düzenlendi ve bu sayede detaylar da daha göz alıcı hale geldi.

Wright ise video hazırlama aşamasında Ay'ın yüzeyindeki gölgelerin onu hayli zorladığını belirtti ve durumu 'Ay'da gölgeler her yerde ve eğer bu gölgeleri iyi şekilde kontrol edemezsen, oyunu kaybetmiş olursun. Ay'da; Dünya'da, Jüpiter'de ya da Satürn'de olduğu gibi canlı renkler yok' diyerek ifade etti.