NASA, Ay'daki Kumla Malzeme Üretmek İçin Çalışmaya Başlad

NASA, Ay'da malzeme üreteceği yeni bir projeyi başlattı. Redwire isimli bir şirketin ürettiği özel bir üç boyutlu yazıcıyı ISS'e gönderen kurum, uzay koşullarında malzeme üretip üretemeyeceğini araştırıyor. Bu üç boyutlu yazıcı, Ay'ın tozlu kumunu kullanarak malzeme baskısı yapabiliyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Japonya Uzay Ajansı'nın (JAXA) Ay'da gıda üretebilmek için yeni bir proje başlattığından bahsetmiştik. Bu kez benzer bir hamle, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) geldi. Ancak NASA'nın odak noktası gıdalar değil. Kurum, Ay'da astronotların kullanabilecekleri ekipmanların üretimi ile ilgili çalışıyor.

NASA uzunca bir süredir, Ay'a insan göndermek için uğraşıyor. Bu projeyle ilgili önemli bir kriter de Ay'a gönderilecek ekipmanlardı. Sektör uzmanları, bu ekipmanların Dünya'dan Ay'a gönderilecek yüzlerce kiloluk malzemeler olacağını söylüyorlar. İşte NASA'nın üzerinde çalıştığı yeni proje, bu durumu ortadan kaldıracak. Redwire isimli bir şirketin geliştirdiği 3 boyutlu yazıcı sistemini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderen kurum, bu yazıcıyı uzay koşullarında kullanıp kullanamayacağını anlamaya çalışıyor.

3 boyutlu yazıcı, baskı için Ay tozu kullanıyor

NASA'nın ISS'e gönderdiği üç boyutlu yazıcı, alıştıklarımızdan biraz farklı. Öyle ki bu üç boyutlu yazıcı, baskı yapabilmek için plastik kullanmıyor. Bunun yerine Ay'ın tozlu toprağını kullanan yazıcı, bu sayede Ay'da hazır olarak bulunan bir maddeyi cisim haline getirebiliyor. Eğer NASA, yaptığı araştırmalar neticesinde istediği sonuçlara ulaşabilirse, Ay'a ulaşım ve Ay'da yaşam ile ilgili çok büyük gelişmeler yaşanabilir.

Redwire tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen yazıcı, küçük ekipmanlara ait parçaların baskısını kolaylıkla yapabilecek düzeyde. Ancak gelişmiş projeler için de bu yazıcının kullanılabileceğini söyleyen yetkililer, Ay'a iniş pistleri, yol, yapılara ait temeller ve hatta astronotların yaşamalarını sağlayacak yapıların bile söz konusu üç boyutlu yazıcı ile inşa edilebileceğini ifade ediyorlar. NASA, şimdilik Ay'da kullanılabilecek yazıcıyı Dünya'dan başka gezegenlerde kullanıp kullanamayacağını da inceliyor.