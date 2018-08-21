NASA, Ay’ın Kutuplarında Su Buzulları Keşfetti

Soğuk, karanlık ve havasız bir yer olan, tüm kainatta bize en yakın gök cismi Ay’ın kutuplarında su buzulları keşfedildi. Evet, yanlış okumadınız: Onlarca yıldır detaylı şekilde araştırılan biricik uydumuzda su olduğuna dair ilk defa kesin kanıtlar elde edildi.

Uzun yıllardır Ay’ın kutuplarında yer alan derin kraterlerinde su buzunun yer alabileceği konusunda şüpheler vardı. Bu şüpheler, 20 Ağustos’ta yayınlanan bilimsel bir makalede söylendiği üzere haklı çıktı. Ay’ın kutup bölgelerinde su buzulları keşfedildi.

Bilindiği üzere Ay’ın kutuplarına hiç Güneş ışığı ulaşmıyor. Bu nedenle o bölgeler karanlık ve inanılmaz derecede soğuk oluyorlar. Yapılan çalışmalar, Ay’ın kutuplarının ortalama -126 santigrat derece olduğunu gösteriyor. Aslında daha önceleri bilim insanları, Ay’ın güney kutbunda buz bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiler, ancak bu gözlemlerin yanılmasına neden olabilecek çok fazla etmen olduğu için kesin yargı verilmedi.

2008 yılında görev yapan NASA’nın Chandrayaan-1 isimli uzay kaşifi, üzerinde Ay yüzeyindeki mineralleri işleyen M3 adında bir cihaza sahipti. M3 aslında bir tür görüntüleme cihazıydı, ışığın farklı dalga boylarını ölçebilen sensörlere sahipti. Bu farklı dalga boyları da bilim insanlarına, ışığın geldiği noktadaki maddeler hakkında bilgiler veriyordu. Bizden çok çok uzaktaki gezegenleri de bu şekilde inceliyoruz, onlardan gelen ışıkla.

M3’ün aldığı veriler, bilim insanlarının son araştırmasına kaynaklık sağladılar. Yüzeyindeki maddelerin yansıtıcı özelliklerini ve moleküllerin ışığı soğurma şekillerini inceleyen M3, Mars kutuplarındaki buzulların kesin yapısı hakkında bilgi verebilir.

Gelecek Ay görevlerinin önemi, uydumuzun kutuplarında su buzulları bulunmasıyla büyük önem kazandı. Detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

NASA’nın Ames Araştırma Merkezi, Hawaii Üniversitesi ve Brown Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.