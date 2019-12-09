NASA: 'Ay Roketinin Ana Kısmı Tamamlandı'

NASA, gecikmelerden dolayı 2024 yılında gerçekleştireceği astronotlu Ay yolculuğu için üretilen roketin ana kısmının üretiminin tamamlandığını açıkladı. Roketin boyu 65 metre olacak.

Uzay yarışını ABD’nin kazandığını resmi olarak belgeleyen Ay’a inişten sonra gezegenimizin uydusuna bir daha astronot gönderilmemişti. NASA, 2024 yılında bu duruma bir son verecek. Uzay ajansı, 65 metrelik bir roket olan Space Launch System​ (SLS) için çalışmalarını devam ettiriyor.

20 katlı bir bina boyundaki bu roket, aynı zamanda NASA’nın en güçlü roketi olacak ve roketin üst kısmında bulunan Orion mürettebat kapsülünün hızı, araçtan ayrılırken Mach 23’e çıkacak. Yani ses hızının 23 katı hıza erişebilecek.

Roketin fırlatılışı, maliyetteki yükseliş nedeniyle ertelendi:

Aslında roketin geliştirme sürecindeki ilk uçuş tarihi olarak Kasım 2018 belirtilmişti. Gecikmeler yaşandı ve roketin maliyeti de 6,2 milyar dolardan 8 milyar dolara çıktı. New Orleans’ta Michoud Montaj Fabrikası’nda dev aracın önünde konuşan NASA'nın başkanı Jim Bridenstine, “Çok önemli bir gün” olarak nitelendirdiği bu günde SLS roketinin ana aşamasının tamamlandığını söyledi.

Bridenstine, NASA’nın Artemis 3 görevini gerçekleştirerek ilk kadın ve bir sonraki adamı 2024’te Ay’ın güney kutbuna götürmek için önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Artemis 1 görevi muhtemelen Haziran 2020’de gerçekleştirilecek. Bu testte aracın içinde mürettebat bulunmayacak. NASA, Ay’ın güney kutbuna bölgedeki su buzunu incelemek için gidecek. Bölgede hem yaşam izleri aranacak hem de roket yakıtı için hidrojen ve oksijen ayrıştırılacak. NASA ayrıca 2030’larda da sık sık gezegenimizin uydusuna yolculuk yapacak.

NASA şimdiye kadar SLS, Orion ve Keşif Yer Sistemleri Programı için aşağı yukarı 34 milyar dolar harcadı. 2024 yılına kadar faturanın 50 milyar doları bulması bekleniyor. Görevin devamlılığı politik destek gerektiriyor gibi gözüküyor.