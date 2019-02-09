NASA, Ay'a Bir Üs Kurma Planlarının Olduğunu Açıkladı

NASA uzun zamandır Ay'a insanlı görevler düzenlemiyor. NASA Başkanı'nın yaptığı son açıklamalar ise bunun yakında değişeceğini gösterirken görevler çok daha uzun sürebilecek.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'nin 13. başkanı olan Jim Bridenstine, gelecekteki planlarının astranotları geçmişte olduğu gibi Ay'a kısa süreliğine gönderip Dünya'ya geri dönmelerini sağlamak yerine, astronotların Ay'da kalmaları ve önünde sonunda Mars ve ötesine gitmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Jim Bridenstine, bu yöndeki talimatların doğrudan Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından verildiğini ve her iki partinin de bunu desteklediğini belirtti. Bridenstine, sözlerine şöyle devam etti:

"Ay'a döneceğimizi söylemek 50 yıl önce yaptığımız şeyi tekrar yapmak anlamına geliyor. Açık olmak istiyorum. Bizim vizyonumuz kesinlikle bu değil. Ay'ın yüzeyinde daha önce düşündüğümüzden çok daha fazla yer keşfedebilmek için yeni teknolojiler ve sistemlerle oraya gidiyoruz. Bu sefer gittiğimizdeyse, kalacağız."

İnsanların Ay'a çıkmasından sonra geçen 50 yıllık sürede teknolojinin çok geliştiğini, uzay sanayisinde önemli değişiklikler olduğunu ve Apollo insanlı Ay görevlerinin artık birçok kişi için tarihi kitaplardan fazlası olmadığına dikkat çeken NASA Başkanı, şunları ekledi:

"Apollo'dan farklı olarak, bu sefer Ay'a orada kalmak için gidiyoruz. Buradan da bir sonraki büyük adım olan derin uzay keşifleri gelecek."

Dünya sınırları dışında sürdürülebilir insan varlığının "ulusun güvenliği için" gerekli olduğunu belirten Bridenstine, bunu yapmak için "The Gateway (Geçit)" adını verdikleri ve astronotların ay yüzeyi ile Dünya arasındaki yolculuğu güvenli tamamlamalarını sağlayacak Ay yörüngesinde bulunan karakol benzeri bir yapı kuracaklarını da söylüyor.

Uzay ajansı, öncelikli olarak 2020 yılının sonuna kadar ticari kargo Ay araçları vasıtasıyla yeni bilim araçları ve teknolojik aletlerini Ay'a göndermeyi planlıyor.