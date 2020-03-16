NASA'dan Corona Virüsü Önlemi: Bir Süre Evden Çalışılacak

Çin’in Wuhan kentinden yayılan Corona virüsü salgını, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) de sıçradı. NASA Başkanı, personele 'evden çalışın' talimatı verdi.

NASA’nın üç uzay merkezinde görevli bazı personelin Corona virüsü testi pozitif çıktı. Gelişmeler üzerine NASA Başkanı Jim Bridenstine, devam eden salgın nedeniyle imkânı olan personelin evden çalışmasını istedi.

Geçen hafta NASA'nın Silikon Vadisi'ndeki Ames Araştırma Merkezi'nde bir çalışanın Corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu durum, ajansın evden zorunlu çalışmaya dönük bir emir çıkarmasına neden oldu. Ajansın Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bir çalışanın da testi pozitif çıktı.

NASA’da Corona virüsü vakaları:

Bridenstine, “NASA’nın merkezlerinde onaylanmış herhangi bir Corona virüsü vakamız olmasa da diğer tüm NASA merkezleri 2. Aşama’ya geçiyor” diye konuştu. Söz konusu aşamada imkânı olanlar için evden çalışılması tavsiye ediliyor. NASA Başkanı, “Çalışanları; dizüstü bilgisayarlarını, güç kablolarını, NASA kartlarını ve alternatif bir konumdan etkin bir şekilde çalışmak için gereken diğer ekipmanları eve götürmeleri konusunda yönlendirdim” ifadelerini kullandı.

Jim Bridenstine ayrıca NASA çalışanlarının amirleriyle temas hâlinde olmaları ve gerekli olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi. Başkan, bunun yanı sıra personellerin iyi hissetmemeleri hâlinde evde kalmaları gerektiğini belirtti.

Corona virüsü, NASA’yı alarma geçirdi:

Corona virüsü salgını nedeniyle NASA’da alarma geçildiği görülüyor. Öyle ki uyarılarını ardı ardına sıralayan Jim Bridenstine, “Çalışanlardan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile ajansın sağlık memurunun rehberliklerini takip etmeye devam etmelerini istedim ve soruları varsa amirleriyle konuşmaktan çekinmemelerini belirttim” diye konuştu.

Ajansın başkanı son olarak "NASA topluluğunun tüm üyeleri ve iş gücümüzün sağlığını korumak ve görevi devam ettirmek için yaptıkları her şey için minnettarım. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz ve NASA, ülke ve tüm insanlık için inanılmaz şeyler yapmaya devam edecek” dedi.