Görevde kaldığı 9 yıl boyunca yüz binlerce yıldızı inceleyen ve binlerce gezegenin keşfedilmesini sağlayan Kepler Uzay Teleskobu, yakıtı bittiği için emekliye ayrılıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı resmi açıklama ile Kepler Uzay Teleskobu’na veda etti ve deniz seviyesinden yaklaşık 150 kilometre yükseklikte bir yörüngede 2009 yılından bu yana dönmekte olan Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi’nin dışındaki binlerce gezegenin keşfedilmesini sağlamıştı.

550 milyon dolar maliyetle tasarlanan Kepler Uzay Teleskobu, Dünya çevresindeki yörüngesinde saatte 5,892 kilometre hızla dönüyor. NASA’nın Kepler Uzay Teleskobu’nun emekliliğini açıklamasındaki neden ise uzay aracının yakıtının bitmesi ve bu nedenle kısa süre içinde elde ettiği verileri Dünya’ya iletemeyecek olması.

NASA mühendisleri, Kepler Uzay Teleskobu’nu mümkün olduğunca görev başında tutabilmek için uzay aracını maksimum yakıt ile doldurmuşlardı. Bu sayede de 6 yılın biraz üzerinde görevde kalması beklenen uzay aracı 9 yılı aşkın süredir gezegen keşfetmeye devam ediyor. Ancak Kepler’ın biten yakıtı, daha fazla hizmet vermesine izin vermiyor.

Kepler Uzay Teleskobu’nun vericileri ve diğer araçları, bu hafta içinde ya da gelecek haftalarca mühendisler tarafından kapatılacak. Daha sonra ise Kepler Uzay Teleskobu, sessiz ve sakin bir şekilde ilerleyeceği yörüngesine gitmek üzere son komutunu alacak. Bugüne kadar 2.662 gezegenin keşfedilmesini sağlayan Kepler Uzay Teleskobu, görevi boyunca 500 binin üzerinde yıldızı incelemişti.