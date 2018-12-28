NASA: Bennu Göktaşının İçinde Su Molekülleri Var

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre OSIRIS-REx görevi dahilinde incelenmekte olan Bennu göktaşında kil mineralleri ile karışmış su molekülleri tespit edildi.

OSIRIS-REx görevinden elde ettiği verileri inceleyen NASA, göktaşı Bennu’nun üzerinde kil minerali ile karışık su keşfettiklerini bildirdi. NASA’nın açıklamasına göre OSIRIS-REx uzay aracı söz konusu keşfi Ağustos ayı ortasından Aralık ayının ilk günlerine kadar elde ettiği veriler sayesinde gerçekleştirdi.

Söz konusu süreçte OSIRIS-REx uzay aracı, elde ettiği verileri incelerken OVIRS (Osiris Görünür ve Kızılötesi Spektrometre) ve OTES (Osiris Termal Emisyon Spektrometresi) kullanarak Bennu isimli göktaşında hidroksil olarak da bilinen oksijen ve hidrojen atomlarının birbirine bağlanmış olduğu moleküller keşfetti.

Bilim insanlarına göre bu hidroksil molekülleri, Bennu’nun her yerinde kil minerali formunda bulunuyor. Bu da Bennu’nun bir zamanlar su ile etkileşime girdiğini gösteriyor. Zira NASA’ya göre Bennu, suyun sıvı halde kalabilmesi için fazlasıyla küçük bir göktaşı. Ayrıca bu moleküllerin varlığı, Bennu’nun Güneş Sistemi’nin ilk zamanlarından kaldığını gösteriyor.

OVIRS’ten sorumlu bilim insanı olan Amy Asteron, söz konusu moleküllerin bulunmasının, Bennu’nun OSIRIS-REx görevi için harika bir seçim olduğunu doğruladığını belirtirken, Bennu’dan elde edilen örnekler 2023 yılında Dünya’ya döndüğünde Güneş Sistemi’nin tarihi ve evrimi hakkında önemli bilgiler elde edileceğini söyledi.