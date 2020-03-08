NASA’nın Boeing’in Starliner uzay aracının testlerine ilişkin çalışmaları tamamlandı. Sonuçlar, Boeing için pek de iç açıcı görünmüyor. NASA tarafından 61 adet 'düzeltici eylem' yayınlandı. Uzay ajansı, Boeing'in söz konusu uzun listeyi düzeltmesinin biraz zaman alacağını düşünüyor.

CNBC kanalına göre NASA'nın yayınladığı 61 maddelik liste, Starliner’ın bir sonraki yolculuğuna çıkmadan önce çözülmesi gereken kapsamlı sorunlar olarak Boeing’in karşısında duruyor.

Zorunlu düzeltmeler, büyük olasılıkla Starliner programını önemli ölçüde aksatacak. Yani Boeing'in 2020 yılında gerçekleşmesini umduğu mürettebatlı uçuş denemelerinde önemli gecikmeler olabilir.

Starliner'da hayal kırıklığı:

Boeing’in mürettebatsız test uçuşunda uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlenecekti. Ne yazık ki uzay aracının iç saati gerçek görev zamanlayıcı ile senkronize çalışmadı. Bu nedenle uzay aracı bol miktarda yakıt tüketti. Bu aksaklık, Starliner'ın ISS'ye gitmesini engelledi. Görev, Dünya’ya hayal kırıklığı yaratan bir dönüşle sona ermiş oldu.

Bu test uçuşu, NASA'nın astronotların uzay aracında uçmasına izin vermeden önce Boeing tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir aşamaydı. Gelişmeler karşısında NASA'nın Boeing'i yeniden test yapmaya zorlayacağı belirtiliyor. Durum böyle gelişirse bu, Starliner programı için gecikme anlamına geliyor. Boeing ise gerekirse testi tekrarlamaktan memnuniyet duyacağını söylüyor.

Crew Dragon, ön plana çıkıyor:

Starliner’ın karşılaştığı durum, NASA’nın çalışmaları kapsamında yaşanan son aksilik olarak karşımıza çıkıyor. Hem Boeing’in Starliner uzay aracı hem de SpaceX’in Crew Dragon uzay aracı bu süreçte başarısızlığa uğradı ancak bu noktada SpaceX’in görevi üstlendiği açık. Öyle ki Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’na mürettebatsız yolculuğu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bu noktada Starliner’da yaşanan gecikme, yaşadığı uçak kazalarıyla zor yıllar geçiren Boeing’in karşı karşıya kaldığı daha büyük bir sorunun belirtisi olarak görülebilir. Starliner, bugün astonot taşıma noktasında ön planda görülmüyor. SpaceX’in mürettebatlı test uçuşu planlandığı gibi giderse Elon Musk’ın şirketinin, Boeing’den önce ISS’ye birden fazla mürettebatlı yolculuk yaptığını görebiliriz.