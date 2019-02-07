NASA, Çin’in Ay’a İndirdiği Uzay Aracını Fotoğrafladı

Ay’ın uzak tarafına inen Chang’e 4 uzay aracı NASA tarafından görüntülendi.

Uzay yarışı tüm hızıyla sürüyor. NASA, ESA, Rus Uzay Ajansı ve Çin, gezegenimizin dışında da rekabete devam ediyor.

Çin’in uzay aracı, gezegenimizin uydusuna 3 Ocak’ta iniş gerçekleştirmişti. Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzü olarak da adlandırılan uzak tarafına inmeyi başaran ilk uzay aracı olarak da tarihe geçmişti.

NASA’nın ay yörüngesinde gözlem yapan Lunar Reconnaissance Orbiter adlı ay uydusu, Çin’in uzay aracını 30 Ocak’ta görüntüledi. Görüntülerde Çin’in uzay aracı bir kraterin tabanında yer alıyor.

NASA’dan paylaşılan görsel, Çin’in uzay görevinin başarısını da bir kez daha gözler önüne serdi. Çin’in bir otomobil boyutlarındaki sondası Chang’e ismini mitolojik ay tanrıçasından alırken, Chang’e’nin gezegen yüzeyini inceleyecek daha küçük aracına da tanrıçanın evcil hayvanından yola çıkarak Yutu 2 ya da Zümrüt Tavşan adı verilmişti.

İki aracın görevi olarak ise Ay yüzeyinin incelenmesi, Ay jeolojisi hakkında bilgi toplanması, Ay yüzeyinin fotoğraflanması ve bazı bitkilerin yetiştirilmesi açıklanmıştı.

NASA, her iki aracın da yer aldığı bir fotoğraf çekmeyi başardı. Çin’in Chang’e aracı fotoğrafta sarı okla belirtilen noktada bulunuyor.

Fotoğrafa yakınlaşmadan uzay aracını görmek ise pek mümkün değil. Yakınlaşıldığında da araç küçük beyaz bir nokta olarak gözüküyor.

Çin, aracın tam olarak nereye indiğini hiç açıklamadıysa da NASA çalışanları, ilk günden iniş yerini Von Karman krateri olarak açıklamıştı.