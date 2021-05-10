NASA'dan Çin'e 'Öğretmen' Azarı: Sorumsuzlar

Çin'in Hint Okyanusu'na düşen Long March 5B roketi hakkında konuşan NASA yöneticisi Bill Nelson, Çin'i uzay enkazları konusunda sorumsuz davranmakla suçladı. Nelson, tüm ülkelerin ve özel kuruluşların sorumlu ve şeffaf davranması gerektiğini belirtti.

Çin'in geçtiğimiz nisan ayının sonlarında yörüngeye fırlattığı ancak kısa süre içinde kontrolden çıkarak başıboş bir şekilde Dünya'nın üzerinde dönmeye başlayan Long March 5B isimli rekoketin kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşeceğinin açıklanması, son günlerin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmuştu.

Çin tarafından yapılan açıklamalara göre Long March 5B, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir noktaya düştü. Enkazın herhangi bir zarara yol açıp açmadığı tam olarak bilinmiyor olsa da NASA, yaşanan "kaza" ile ilgili olarak Çin'i adeta bir öğretmen gibi azarladı desek yeridir.

NASA: Çin, uzay enkazlarıyla ilgili sorumluluk almıyor

Long March 5B'nin Dünya'ya düşmesinin ardından açıklamalarda bulunan NASA yöneticisi Bill Nelson, uzayla ilgili çalışmalarda bulunan ülkelerin, uzaya gönderilen "nesnelerin" atmosfere yeniden girişi ve Dünya'ya düşüşü söz konusu olduğunda insanlar ve yeryüzündeki yapılar için riskleri en aza indirmesi gerektiğini ifade etti.

Bu tarz "düşüşlerde" şeffaflığı en üst düzeye çıkarmanın önemli olduğunu ifade eden Nelson, "Çin'in uzay enkazları ile ilgili sorumluluk standartlarını karşılayamadığı ortada" ifadelerini kullandı. Nelson ayrıca Çin'in ve uzay çalışmalarında bulunan tüm ulusların ve ticari kuruluşların uzay faaliyetlerinin güvenliği, istikrarı ve uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için sorumlu ve şeffaf bir şekilde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Long March 5B, 23 tonluk ağırlığıyla kontrolsüz bir şekilde atmosfere yeniden giriş yapan en büyük insan yapımı nesnelerden biri oldu. Söz konusu roketin küçük bir ihtimal de olsa yerleşim alanlarından birine düşmesinden endişe ediliyordu ki korkulan olmadı ve Long March 5B, okyanusa düşerek kısa vadede herhangi bir hasara neden olmadı.