NASA, Çıplak Gözle Göremediğimiz 21 Takımyıldızını Keşfetti

NASA, 21 adet takımyıldızı buldu ve bu takımyıldızlarını tahmin edemeyeceğiniz şekilde isimlendirdi.

Açık bir gecede Büyükayı, Orion Takımyıldızı ya da kendi burcunuzun takımyıldızı gibi birkaç takımyıldızını görebilirsiniz.

Ancak Hulk ve Albert Einstein takımyıldızlarını görebilmek için çok güçlü teleskoplara ihtiyacınız olacaktır.

11 Haziran 2008 yılında NASA Fermi Gama Işını Uzay Teleskopu’nu uzaya yollamıştı. Cihaz her üç saatte bir gökyüzündeki tüm gama ışını kaynaklarının bir haritasını oluşturuyordu.

Şimdiyse bu gama ışını kaynakları kendi takımyıldızlarına sahipler.

Yıldızların Örüntüleri

Gama ışınları ışığın en güçlü halidir ancak onları çıplak gözle göremeyiz. Bu da Fermi’nin haritasındaki gökyüzü haritasının bizim gördüğümüzden çok daha farklı olduğu anlamına geliyor.

Bu güne kadar Fermi, nötron yıldızlarından devasa kara deliklere kadar 3000 adet gama ışını kaynağını tespit etti. Cihazın on yıllık çalışmasını kutlamak için Fermi ekibi, buldukları 3000 adet kaynaktan 21 adet takımyıldızı oluşturmaya karar verdiler.

Fermi projesinde görevli Julie McEnery “Resmi olmayan bu takımyıldızlarını oluşturmak hem zevkliydi hem de Fermi’nin başarılarının onuncu yılını kutlamış olduk” dedi ve “Öyle ya da böyle bütün gama ışını takımyıldızlarının Fermi ile bir bağı var,” diye ekledi.

Bilimin Sanatla Buluşması

Ekip, projeyle uğraşırken fazlasıyla eğlenmiş. Takımyıldızlarının isimleri için Doctor Who, Star Trek gibi popüler kaynaklardan yararlanırken Schrödinger’in Kedisi ve Albert Einstein’dan ilham almışlar.

Yeni bulunan bu takım yıldızlarına bu bağlantıyı kullanarak bakabilirsiniz.

Takımyıldızlarından birine tıklarsanız onunla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.