NASA, Crew Dragon’la Acil Durum Testi Gerçekleştirecek

NASA, SpaceX’in uzay aracı Crew Dragon’la Uluslararası Uzay İstasyonu’nda acil durum kaçış testi gerçekleştirecek. Test, bazı kaynaklara göre önümüzdeki hafta olacak.

Bundan yaklaşık 3 hafta önce SpaceX ve NASA, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de tüm dünya için fazlasıyla önemli bir görevin altına imza attı. Demo-2 isimli bu görev kapsamında Bob Behnken ve Doug Hurley isimli iki astronot, SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ve Falcon 9 roketi kullanılarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Crew Dragon, fırlatışın ardından geçen 19 saatin sonucunda Uluslararası Uzay İstasyonu’na hiçbir şekilde sorun yaşamadan kenetlenmeyi başardı. Araç ve astronotlar şu anda da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda verilen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.

Acil durum kaçış testi yapılacak:

Crew Dragon uzay aracının ve astronotların test edeceği bir diğer şeyse dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Teslarati’nin haberine göre NASA, önümüzdeki haftalarda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronot ve kozmonotların 4 veya 5’iyle bir test gerçekleştirecek.

NASA’nın gerçekleştireceği bu test, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda meydana gelen herhangi bir acil durum sonucunda kaçış testi olacak. NASA, bu test kapsamında Crew Dragon’un yeteneklerini de ölçecek. Test oldukça heyecan yaratmış olsa da maalesef NASA tarafından test hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

SpaceX’in astronotları uzaya taşıyan uzay aracı Crew Dragon, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmiş biçimde Dünya etrafında tur atmaya devam ediyor. NASA’nın açıklamasına göre uzay aracı, her hafta ‘uyandırılıyor’ ve bazı kontrollerden geçiriliyor. Ardından araç, ‘pasif’ moda alınıyor. Bu mod, bilgisayarlardaki uyku moduna benziyor.

SpaceX ve NASA’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Demo-2 görevinin kesin bir bitiş tarihi yok ancak Lueders’a göre NASA, astronotları Dünya’ya yeniden getirmek için ağustos ayının başlarını hedefliyor. Tabii görevin astronotlar yere sağlam bir şekilde ayak basmadığı sürece bitmediğini de hatırlatmak gerekiyor.