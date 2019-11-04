NASA'nın Mars Keşif Aracı, Kasvetli Bir Fotoğraf Gönderdi

NASA'nın keşif aracı olan Curiosity, Mars'taki yolculuğuna devam ediyor ve keşif robotu, Gale Krateri'ndeki Central Butte'de devam eden çalışmalarından ıssız ve kasvetli bir görüntü gönderdi.

NASA'nın Kızıl Gezegen'deki keşif aracı Curiosity, Mars'taki keşif yolculuğuna devam ediyor. Gezgin robot, Gale Krateri'ndeki Central Butte de çalışmalarına devam ediyor ve kraterin ortasındaki yamaçtan Sharp Dağı'nın tabanındaki yıpranmış kaya katmanlarını inceliyor.

Keşif aracı, robotik gözlerini Mars'ın ufkuna sabitlediği yeni bir fotoğraf gönderdi. Görüntü, 1 Kasım'da Curiosity'nin Sağ Navigasyon Kamerası B (veya Sol 2573) kullanılarak çekildi ve kraterin kıyısından bir manzara yakaladı. Ön planda dağa doğru eğimli bir tepe görünüyor ve milyarlarca yıl önce dev bir göktaşının çarpmasıyla oluşan Gale Krateri'nin puslu bir görüntüsü yer alıyor.

Görüntüde Curiosity, yalnız kaldığı görevinde çalışmalarıyla ilgili bulgularını eve götürüyor gibi görünüyor. Opportunity talihsiz şekilde kapanıp bataryalarını şarj edemeyince Dünya'yla iletişimi kesilmiş, Curiosity Mars'ta araştırma yapan tek araç olarak kalmıştı.

Central Butte, geçmişte bölgede suyun varlığına dair ipuçları taşıyan tortul kaya katmanlarıyla, jeolojik açıdan oldukça ilginç bir nokta. Curiosity, bu sedimanter katmanları inceleyerek onların boyutlarını ölçmeye çalışacak. Keşif aracı, bölgedeki kaya çeşitlerini araştırıyor. Alınan veriler, kayalardaki stratigrafik birimleri ve birbirleriyle ilişkilerini karakterize etmeye yardımcı olacak.

Gezgin robot, aynı zamanda ulaşması çok zor olan ancak görüntüleme mesafesi içinde kalan, tepenin üstündeki bir bölgenin resimlerini çekecek. NASA'nın Mars Exploration web sitesinde ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan gezegen jeoloğu Kristen Bennett, "Curiosity, tüm bu gözlemlerden sonra, diğer tarafa bakmak için tepenin etrafında dolaşmaya başlayacak. Bir sonraki durağımızda muhteşem Central Butte manzaraları görmeye devam etmeyi bekliyoruz!" diyor.