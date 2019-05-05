NASA'da 2024 Ay Görevi İçin Planlamalar Sürüyor

Gerçekleştirilecek olan Ay Görevi'ni başarılı bir şekilde tamamlamak için NASA, planını her geçen gün iyileştiriyor.

Dünya'nın uydusu olan Ay'a giden ilk iki insanı (Komutan Neil Armstrong ve ay modülü pilotu Buzz Aldrin'i) taşıyan Apollo 11 uzay gemisi ve astronotlar, tarihin tozlu sayfalarında kendilerine gerçek anlamda önemli bir yer edindi. Şimdi ise NASA'nın 2024 yılında yeni bir insanlı Ay'a yolculuk görevini titizlikle planladığı bilgisi ortaya çıktı.

NASA yönetimi hâlihazırda 2024 yılı insanlı Ay görevi için bütçe taleplerinde bulunurken işin teknik kısmı da yavaş yavaş belirli olmaya ve plandaki yerine oturmaya başladı. Uzay Çalışmaları Kurulu ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurulu ortak toplantısında yapılan sunumda söz alan NASA, insan keşif ve görevleri yönetici yardımcısı Bill Gerstenmaier “Bir planı oluşturduk ve bu plan, başarılı bir şekilde işliyor gibi gözüküyor ancak bu işin ne kolay ne de risksiz olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Ne var ki Ay Görevi'nin gerçekleştirebilmek için NASA'nın önünde daha birçok zorlu süreç var. Toplamda 3 aşamadan oluşacak olan Ay Görevi için ilk fırlatmanın 2020 yılının sonlarında veya 2021 yılının başında gerçekleştirilmesi planlanıyor. İçerisinde mürettebat olmadan yapılacak olan gözlem görevini (EM-1), astronotları yörüngeye çıkaracak olan Orion uzay gemisinin 2022 yılında test amaçlı ve içerisinde mürettebat bulunuyorken fırlatılması takip edecek.

Orion uzay mekiği.

Son aşama ise görevin gerçekleştirilmesi olacak. 2024 yılı için planlanan EM-3 görevi ile Ay'a insanlı iniş gerçekleştirilecek. Ateşlemede bulunan bazı sorunların çözülmesinin gecikmesinin ve bu doğrultuda EM-1'in kalkışının ertelenmesinin, Ay Görevi'nin diğer aşamalarının planlanan tarihlerini etkilemeyeceği bildiriliyor.

Ay'a iniş aşamasında daha başarılı sonuçlar isteyen NASA'nın entegreli Ay iniş konseptleri için arayışta olduğunu da söyleyen Gerstenmaier “İniş için kalkış, iniş ve transfer aşamalarını da kapsayan hepsi bir arada bir hizmet istiyoruz” diyerek diğer kuruluşların konsept tasarımlarını görmeyi beklediklerini belirtti.

Bütçe konusunda gerçekten endişeli olduğunu söyleyen Bill Gerstenmaier, 2024 Ay Görevi'nin minimalist bir görev olacağından bahsetti. Görevin bütçesinin olabildiğince düşük tutulacağını söyleyen Gerstenmaier, görevi gerçekleştirebilmek için kongreden tekrar ve tekrar bütçe talep ettiklerini de belirtti.