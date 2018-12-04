NASA Uzmanı: Uzaylılar Bizi Çoktan Ziyaret Etmiş Olabilir

NASA’nın Akıllı Sistemler Bölümü’nde görev yapan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaylıların dünyayı çoktan ziyaret etmiş olabileceklerini söyledi. Colombano’ya göre, karbon bazlı yaşam formları aradığımız için onları gözden kaçırdık.

Uzaylılar var mı yok mu, varsa neye benziyorlar gibi sorular, uzun zamandır bilim insanlarının cevap aradığı sorular arasında yer alıyor. NASA çalışanı Silvano P. Colombano’ya göre ise uzaylılar var, hatta bizi ziyaret bile etmiş olabilirler.

Colombano, insanların uzaylılara bakış açısını çok dar buluyor. Araştırmacı, bulabileceğimiz ve bizi bulmayı seçecek bilgilerin, bizim gibi karbon bazlı organizmalar tarafından üretilmiş olmayabileceğini açıkladığı bir makale yazdı. Bu makale ilk olarak “Decoding Alien Intelligence Workshop” adlı organizasyonda yayımlandı.

O’na göre uzaylıların teknolojisi bizimkinin çok ötesinde ve yıldızlararası yolculuğu çoktan çözmüş durumdalar.

Araştırmacıya göre, yıldızlararası keşiflerde artık kısa ömrümüz bir sorun olmayacak. Nesiller sürecek keşif görevleri ve bedenlerin dondurulması gibi işlemler gerekli olsa da, uzayı keşfetmek mümkün olacak.

Sadece son on bin yıldır teknolojik ilerlemeler kaydettiğimizi ve bilimsel metotların sadece son 5 asırda geliştiğini belirten araştırmacı, gelecek bin yılın teknolojisini hayal etmekte zorlandığımızı söylüyor. Ardından da, bu sürenin altı milyon katında gerçekleşmiş olabilecek ilerlemeyi göz önüne almamız gerektiğini söylüyor.

Colombano’ya göre radyo dalgalarının modası da çoktan geçmiş olabilir. O’na göre UFO çalışmaları ciddiye alınmalı ve bilinen en temel varsayımlar bile yeniden gözden geçirilmeli.