NASA'dan Açıklama: Ay, Mars Yolunda Test Bölgesi Olacak

NASA yetkilileri, son dönemde üzerinde çalışılan Ay misyonlarının yalnızca Mars yolunda bir basamak olduğunu söyledi.

NASA'nın ve pek çok uzay ajansının hedefleri arasında uzun yıllardır Mars var ve bildiğiniz üzere kızıl gezegenin gelecekte insanlara ev sahipliği yapması gibi çeşitli projeler mevcut. Ancak insanlık olarak uzaya açılan kapımız Ay oldu ve üzerinden seneler geçmesine rağmen Ay'ı da anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda artık oldukça ilerlemiş olan NASA ise 2022'de Ay yörüngesinde küçük bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor.

Ancak Ay'da uzay istasyonu kurma fikrinin temelinde yatan şey, özellikle insanlı uzay araştırmalarını daha rahat gerçekleştirebilmek ve geliştirmek. NASA’nın İnsan Keşif ve Operasyon Misyonu Direktörlüğü’nden sorumlu müdür yardımcısı Jim Bridenstine ve NASA yöneticisi Bill Gerstenmaier de konuyla ilgili olarak benzer bir açıklama yaptı ve Mars'ın her zaman nihai hedef olarak kalacağını, Ay'ın ise bu yolculukta bir tür basamak olacağını söylediler.

Ay aynı zamanda uzay çalışmaları için bir tür 'test' bölgesi de olacağa benziyor çünkü yine Bridenstine'e göre Ay dünya dışı yaşama dair tüm testleri yapmak için en uygun yer çünkü bir aksilik olduğunda insanları nasıl eve getireceğimizi biliyoruz.

Mars, şu an için hala rahatça gidebileceğimiz ve her şeyi yapabileceğimiz bir yer değil. Ancak üzerinde yapılan planlar oldukça geniş ölçekli. NASA da doğrudan Mars'a gidip risk almak yerine Ay'ı bir tür ön hazırlık gibi değerlendiriyor ve bunun oldukça mantıklı bir adım olduğunu söylemek mümkün.