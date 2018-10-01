NASA: Güneş'e Ateş Etmek Yetmez, Füze Fırlatmak Lazım

Adana'da düzenlenen bilim şenliğine telekonferans ile katılan NASA'dan Umut Yıldız, bir seyircinin 'Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinlememize yardımcı olur mu?' sorusunu 'Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım.’ şeklinde yanıtladı.

Adana’nın merkez ilçelerinden biri olan Yüreğir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi, Bilim Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Çukurova Teknokent ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlenen Bilim Şenliği'ne NASA'da görev almakta olan astronom Umut Yıldız da canlı bağlantı ile katıldı.

Bağlantı sırasında NASA’nın gerçekleştirmekte olduğu uzay çalışmaları ve evrenin henüz keşfedilemeyen sırlarından bahseden Yıldız, konferansın sonunda bir kız çocuğunun sormuş olduğu ''Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinlememize yardımcı olur mu?'' sorusunu esprili bir şekilde, ‘’Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım.’’ diyerek yanıtladı.

Adana’da ilk kez bir bilim şenliği düzenlendiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, etkinliğin genç beyinlere hitap ettiğini dile getirerek, ‘’Bugün burada çocuklarımızın hayatına dokunacak, geleceklerine yön verecek, belki de burada etkilendiği küçük bir görselden hareketle bilim alanında ülkemiz adına önemli işlerin başında bulunacak özellikle çocuklarımızın zihinlerinde derin izler oluşturmasına vesile oluruz.’’ dedi.

4 gün süren etkinlikte THK Motorlu Yamaç Paraşütü gösterisi, temsili model roket fırlatımı, bilimsel deneyler, bilim şov, bilim oyunları ve müzikal gösterilerine ek olarak belediyenin bilim merkezinde yer alan Planetaryum’da güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin görüntüleri kubbe şeklindeki tavana yansıtılarak görsel bir şölen oluşturuldu.