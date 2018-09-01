Tüm iPhone telefonlarda kullanabileceğiniz, NASA kaynaklarından alınan görüntüler kullanılarak tasarlanan başarılı duvar kağıtlarını sizin için listeledik.

Apple'ın yeni iPhone'larını tanıtacağı Eylül ayına nihayet giriş yaptık. Herkes merakla hem yeni telefonları hem de kullanıma sunulacak yeni iOS sürümünü bekliyor. Yeni tanıtılacak iPhone'lara ait bir sızıntıda göze çarpan Jüpiter temalı duvar kağıdı ise büyük beğeni toplamıştı ve bunu fark eden bir grafik tasarımcısı, NASA kaynaklarında yayınlanan görüntüleri kullanarak tüm iPhone modelleri için oldukça başarılı duvar kağıtları tasarlamış.

Paylaşılan duvar kağıtları iPhone X ve diğer iPhone'lar için iki farklı formatta hazırlandı. Bu noktada her biri Jüpiter'in farklı renk tasarımı ile düzenlenmiş 3 farklı gönüntü mevcut. Tasarımları yapan AR72014 kullanıcı isimli grafik tasarımcısı, yine Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile görselleri tüm iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu.

Duvar kağıtlarının her birinin hem iPhone X hem de tüm iPhone'lar için yüksek çözünürlükte dosyaları için buraya tıklayarak, açılan Drive dosyasından dilediğinizi indirebilirsiniz.