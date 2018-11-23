NASA'dan Black Friday'e Özel 10 Kara Delik Fotoğrafı

NASA, tüm dünyanın aksine ‘Black Friday’i farklı bir yöntemle kutladı. Birçok kişi indirimli alışveriş peşindeyken, NASA elindeki harika kara delik fotoğraflarını “Black Hole Friday” adını verdiği ve bu yıl altıncısını düzenlediği etkinlikle paylaştı.

NASA’nın resmi Tumblr hesabından yapılan paylaşımlarda önce kara delikler hakkında bilgi verildi, ardından bugüne kadar görüntülenmiş en harika kara delik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Ayrıca paylaşılan görsellerde, Mayıs ayında keşfedilmiş yeni bir kara delik görseline de yer verildi. İşte paylaşılan o harika görseller.

1- “Blazar”

Antarktika’da bulunan Ice Cube Nötrino Gözlemevi, 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir ‘blazar’ parçalarını gözlemlemeyi başardı. Bu gözlem, önceki gözlemlerle de karşılaştırılarak, ‘blazar’lar hakkında daha derin araştırmalar yapılıyor.

2- Aktif Galaktik Çekirdekler

Gösterilen fotoğrafta, sürekli kara deliği besleyen tozlarla çevrili bir kara delik gösterilmiştir. Burada bir iç içe olma durumu söz konusu. Bu durum da ‘Blazar’ olarak da bilinen, Gama ışını patlamalarına yol açar.

3- Canavar Kara Delikler

Süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğu hala gizemini koruyan bir durumken bu konuda en kabul gören teori, galaksilerin çarpışması sonucunda daha büyük bir nesne oluşturması teorisidir. Paylaşılan görüntüde birleşen kara deliklerin UV ışın yaydığı gözlemlenmiştir.

4- Yerel Kara Delikler

Bilim adamları son dönemlerde bu tarz kara delikleri araştırmaya yönelmiş durumdalar. Uluslararası Uzay İstasyonu, bu gözlemleri yapabilmek için “Nötron Yıldızı İç Yapısı Kaşifi” deneyini yaptı ve GRS1915+105’in disk rüzgarlarından bir basınç akışı oluşturduğunu keşfetti.

5- Birikim Diskleri

Bu görüntü, düz bir disk şeklindeki kara delik etrafında dönen sıcak plazma gazının oluşturduğu birikim diskini göstermektedir. Sıcak plazma gazları, kara deliklerin yaklaşık 10 yılda emdiği maddelerden sonra yayılmaktadır. Paylaşılan görsel Aralık 2017’de yapılan bir gözleme ait.

6- Beklenmedik Kara Delik

Paylaşılan görselde, galaksinin ortasındaki bir süper kütleli kara delik gösteriliyor. 2018 yılının Nisan ayında NASA tarafından keşfedilen kara deliğin bulunduğu yer, evrenin boş olarak nitelendirilen bir bölgesindeydi. Güneş’ten 17 milyar kat daha ağır olan bu kara deliğin keşfi, kara deliklerin yaygın olarak ortaya çıkabilecekleri fikrini düşündürtüyor.

7- Keşfedilmiş En Uzak Kara Delik

Fotoğraftaki kara delik, bugüne kadar keşfedilmiş en uzak kara delik olma özelliğini taşıyor. Merkezindeki maddeleri emen bir kara deliğe sahip olan yıldızsı gök cismi, Dünya’ya yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıkta.

8- Büyük Manyetik Alanlar

Bu fotoğraf, içerisinde süper kütleli bir kara deliğe sahip olan ‘Cygnus A’ Galaksisi’ne ait. Galaksinin çevresindeki tozlara ‘Torus’ adı veriliyor ve bu tozlar büyük bir manyetik alan sayesinde kara deliği besliyorlar. Bu gözlemler Stratosferik Gözlemevi tarafından, kara deliklerin nasıl beslendiği araştırmaları yapılırken elde edilmiş.

9- Süper Kütleli Kara Delik

Fotoğraftaki kara deliği işaret eden ve tam ortada görülen galaksinin ismi NGC 4151’dir. NASA, James Webb Uzay Teleskop’u yardımıyla bu kara deliğin kütlesini ölçmeye çalışıyor. Uzmanlara göre bu kara deliğin kütlesi, Güneş’in kütlesinin neredeyse 40 milyon katı.

10- Kara Delik Nasıl Oluşur?

Kara delikler, yaşam döngüsünü tamamlayan yıldızların, bir süpernova patlamasıyla ölmesi sonucunda yoğun bir nesneye çökmesiyle meydana gelirler. Görünür ışık skalasında olmayan Gama ışınları, kısa süren patlamalarla yayılırlar. NASA, bu olayı daha detaylı gözlemleyebilmek için Neil Gehrels Swift gözlem evini kurdu.