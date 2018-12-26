NASA’dan Oyun Stüdyosu Desteğiyle 3 Boyutlu Mars Simülatörü

NASA’nın Jet İtici Laboratuvarı (JPL) ile bağımsız oyun stüdyosu Blackbird Interactive (BBI), gerçekçi ve 3 boyutlu bir Mars koloni simülasyonu için işbirliği yapıyor. Projenin adı ise Project Eagle.

NASA, uzay araştırmalarını ve bilimi çekici kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Eğlenceli Twitter hesapları, sürekli olarak paylaşılan görseller ve videolar, yapılan yayınlarla NASA, bilinirliğini de arttırıyor.

NASA’nın son projelerinden birisi ise BBI ile birlikte çalıştıkları Project Eagle adlı Mars koloni simülatörü. Bu simülatörde gerçek Mars haritaları kullanılıyor. Hayali Eagle Üsüü’nde geçen hikayede, çeşitli katmanlardan oluşan üssü gezerek koloni ve Mars’taki yaşam hakkında bilgi almak mümkün.

Simülasyonda günümüzden 100 yıl sonrasına gidiyoruz. Kızıl gezegenin yüzeyinde yaşayan yaklaşık 5500 kolonistin yer aldığı bu simülasyonda yapılabilecek çok şey var. Hayali Eagle Üssü Gale Krateri’nde bulunuyor. Gezegenin doğu yarım küresinde bulunan ve gezegenin ekvatorundan güneyde kalan bu bölge, 6 Ağustos 2012’de Curiosity’nin de indiği yer. Zaten simülasyonda Curiosity’nin bir heykelini de görmek mümkün.

Coğrafi şekiller ve görüntüler, NASA tarafından sağlandığı için gerçeğe oldukça yakın bir ortamda MARS’ta gün doğumunu, gün batımını ve geceyi izlemek mümkün. Arazi de gerçeğe uygun. Simülasyonda üstüne çıkıp gün batımını izlediğiniz bir tepeyi Mars’a giderseniz gerçekten bulabilirsiniz.

Bölgede bulunan ilk yapı, “Kubbe Kompleksi” olarak adlandırılan yapı. Burası radyasyona karşı korumalı, insanların içinde uzay kıyafetine ihtiyaç duymadan gezebildikleri bir alan. Mars’ın düşük yerçekimi sayesinde böyle bir kubbeyi yapmak mümkün. Kubbeyi ve insanların yaşadıkları ve çalıştıkları diğer bölgelerin besin ve oksijen desteğini sağlamak için kurulmuş alg çiftlikleri de gözüküyor.

Simülasyonda eski kabları ve kalkış pistini de görmek mümkün. Bu alanlara gittiğinizde, koloninin “geçmişi” hakkında bilgiler elde edilebiliyor.

Gezegende yaşayanların elektrik ve enerji ihtiyacı ise dünyadan götürülen uranyumun kullanıldığı nükleer reaktörler ile karşılanıyor. Simülasyonda Mars suyunun çıkarılıp işlendiği kuyuları ve tesisleri, Mars internet altyapısı sağlayan uydu antenleri görmek de mümkün. Ziyaretçiler koloniyi terk etmeye karar verdiklerinde ise bir roketin kalkış görüntüsü ile koloniyi terk ediyorlar.

Project Eagle ilk olarak 2017 yılında, yıllık D.I.C.E. (Dizayn, İnovasyon, İletişim, Eğlence) Zirvesi’nde İnteraktif Sanatlar & Bilimler Akademisi tarafından gündeme getirilmiş olan bir proje. Project Eagle için daha fazla bilgi almak isteyenler, aşağıdaki videoya bakabilir.