NASA'dan 'Uçan Tava' Paylaşımı (Gerçek Hikaye Bambaşka)

NASA'nın Günün Astronomi Fotoğrafı adlı sayfasında paylaştığı görselde, uzay yolculuğumuzun her zaman çok da yolunda gitmediği görülüyor.

Uzayda araştırmalar yapan her ırk, ufak tefek sorunlar yaşar. Arada bir işleri eline yüzüne bulaştırması her ırk için oldukça olası. (Başka ırklarla karşılaştığımdan değil tabii, tahmin). NASA'nın son paylaştığı fotoğrafta görülen ve sos tavasına benzeyen paylaşım da bizim işleri bazen nasıl batırdığımızı gösteriyor.

Utah'da radara takılan ve helikopterlerin düşene kadar izledikleri bu cisim bir uzaylı aracı değil, NASA'nın gönderdiği bir araç. Genesis adlı uzay aracının dönüş kapsülünü fotoğrafta görüyoruz.

8 Ağustos 2001'de yolculuğuna başlayan Genesis, güneş yörüngesine gidip güneş rüzgarlarını toplayacaktı. Güneşin çevresindeki gazları ve materyalleri kaydedecek olan Genesis'in, yıldızımızın bileşimi ve yapısı hakkında yeni bilgiler elde etmemizi sağlaması bekleniyordu.

Lagrange noktası 1 adlı bölgede iki yıl geçiren araç, güneş rüzgarlarından belirli miktar örnek topladıktan sonra kapsülleri dünyaya gönderiyor. Bu bölgenin seçilme nedeni ise, güneşin ve dünyanın yer çekimi etkilerinin aşağı yukarı birbirlerine denk olduğu bir bölge olması.

Topladığı maddelerin etkilenmemesi için özel olarak tasarlanan araçta altın, safir, silikon gibi etkileşime girmeyecek materyaller kullanıldı.

Normalde bu kapsüller böyle yere çakılan şeyler değil. Atmosfere girdikten sonra önce bir dış kabuk atan kapsüller sonra da paraşütlerini açıp yere konuyorlar. Genelde ona bile pek izin verilmiyor, toplanan örneklerin kirlenmemesi için helikopterler bu kapsülleri havada yakalıyor.

Çarpışmanın verdiği zarardan dolayı kapsüldeki malzemenin büyük kısmı zarar görmüş durumda. Bilim insanları şimdi ne kurtarabileceklerine bakacaklar. Sevindirici haber ise araştırma için kullanılacak bilgilere bir zarar gelmemiş ve hala kullanılabilir duruma getirilebilecek çok parçası var.

Genesis araştırması hakkında son yıllarda pek çok makale yayımlandı.