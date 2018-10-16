NASA'dan Venüs'e Uçan Şehirler Yapma Planı

NASA'nın araştırmaları ve kolonizasyon fikirleri sadece Mars ile sınırlı değil, öyle görünüyor ki Venüs de kurumun hedefleri arasında.

1900'lerin başındaki bilim kurgu akınında Venüs hep güzel bir gezegen olarak hayal edilmişti. Oldukça ılıman iklimli, egzotik ve göz alıcı bir cennet olarak tasvir edilen gezegen, fazlasıyla popülerdi. Öyle ki, Hayden Planetarium'un yaptığı "uzay turizmi rezervasyonları"nda gidilmek istenen adres olarak seçilebilecek gezegenler arasında Venüs de yer alıyordu.

Aradan yıllar geçtikçe, Venüs'ün pek de öyle cennet olmadığı anlaşıldı.

Bugün gezegenin oldukça kalın bir atmosfere, çok yüksek sıcaklıklara ve yüzeyde ezici bir basınca sahip olduğunu biliyoruz. Bu durum, NASA'nın gözünü korkutmaya yetmemiş gibi görünüyor.

HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept), NASA tarafından geliştirilen projelerden biri. Bu projede Venüs'e insan gönderilmesi planlanıyor.

Bilinen Venüs yüzeyi devasa sıra dağlarla dolu, sık sık volkanik faaliyetlerin görüldüğü, yüksek karların tepesine kar olarak metallerin yağdığı, 460 derece yüzey sıcaklığına sahip bir yer. Neyse ki astronotların yüzeye inmesi gerekmiyor. Operasyon merkezi olarak gezegenin kalın atmosferinin kullanılması fikri esas alınıyor.

Bu projenin kesin bir tarihi yok ve başlatılması da yapılacak küçük keşif görevlerinin başarılı olmasına bağlı.

Her ne kadar Venüs çok zorlu bir gezegen olsa da, atmosferinin 50. ve 60. kilometreleri arası, var olan teknolojimizle erişip yaşayabileceğimiz bir alan oluşturuyor. Atmosfer basıncı, sıcaklığı ve güneş ışınlarına karşı yarattığı koruma kalkanı bizim için gayet uygun değerlere sahip.

Güneşe olan mesafe daha az olduğu için, güneşten elde edilecek enerjinin de 1.4 kat daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Konseptte yer alan hava gemilerinin ise rüzgarla süzülecek şekilde yapılması planlanıyor. Aracın, solunabilir gazlarla doldurulması bekleniyor. Solunabilir hava, Venüs'ün atmosferinden daha hafif olduğu için uçuşlarda kullanılabilir.

Gezegen atmosferinin %97'sini karbondioksit oluşturuyor. Bu nedenle gezegen, çıplak gözle görülebilecek kadar parlıyor. Gezegenin atmosferinde bulunan sülfürik asit bulutları, asit yağmurlarına neden oluyor. Yine de bu asit yağmurları konsept tasarımdaki gemiler için problem değil.

Venüs hakkındaki bilgilerimiz oldukça az. Gezegenin coğrafi taramasını yapan US Magellan görevi ve 1970'lerde Sovyetler tarafından gerçekleştirilen Venera görevlerinden gelen resimler dışında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Yine de, gezegenin üst atmosferinin yaşam için uygun olabileceği düşünülüyor. Dünya üzerindeki bazı canlı türleri, Venüs üst atmosferinden herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hayatlarını devam ettirebilecek özelliklere sahipler.

Venüs'ün eski çağlarda dünya ile benzer özelliklere sahip olduğuu, ancak geri döndürülemez sera etkisi nedeniyle bu hale geldiği tahmin ediliyor. Bizim gezegenimiz henüz o noktaya gelmemiş olsa da, belli şartlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuçları görmemiz ve iklimsel modellerimizin kontrolü açısından oldukça önemli bir örnek teşkil ediyor.

Bu kadar yakın ve benzer iki gezegenin bu kadar farklı olmasının sebebini bulmanın, sistemimizin anlaşılmasını da sağlayacağı düşünülüyor.