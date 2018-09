NASA, Dünya Dışı Yaşamı Anlamak İçin Ne Yapmalı?

NASA'nın dış gezegenler ve dünya dışı yaşam arayışı ile ilgili nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair yeni bir rapor yayınlandı.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademisi) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre NASA'nın, dış gezegenleri ve Dünya dışı yaşamı araştırabilmek için atması gereken pek çok büyük adım var.

NASA, on yıllardır uzayı anlayabilmek için pek çok önemli projeyi hayata geçirdi. Ay'ı, Mars'ı, Jüpiter'i ve Güneş Sistemi'mizde bulunan diğer gezegenleri anlamak için geliştirilen projeler sayesinde şimdiye kadar pek çok bilgiye ulaştık ve hatta kendi sistemimizin dışına çıkarak farklı galaksilerde farklı gezegenleri incelemeye başladık.

Ancak her bir araştırma projesi milyonlarca dolarlık bütçe ile hayata geçiriliyor ve yüksek teknoloji kullanılıyor. Bu sebeple de atılacak her adım oldukça yavaş ilerliyor çünkü hem teknolojinin gelişimi hem de maddi olarak hayata geçirilmesi oldukça uzun zaman alıyor. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine'de görevli bilim insanlarına göre ise NASA'nın dış gezegenleri daha iyi tanıyabilmek ve Dünya dışı yaşam arayışlarını hızlandırmak için öncelik vermesi gereken bazı detaylar var.

Raporda, NASA bünyesinde görev alan bilim insanları için iki ana hedef belirlenmiş durumda. İlk hedef; gökbilimcilerin ve astrobiyologların gezegen sistemlerinin nasıl geliştiğini anlamasını söylüyor. Bu sistemlerin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamak, raporu hazırlayan ekibe göre oldukça kritik.

İkinci hedef ise uzak sistemlerde olası yaşama dair araştırmaların daha hızlı ilerleyebilmesi için dış gezegenler hakkında daha fazla bilgi edinilmesi ve bu sayede yaşam arayışının kolaylaşması.

Rapor, bu iki hedefin gerçekleştirilebilmesi için dış gezegenlere 'bütüncül' yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Tüm dış gezegenlerin; kütlesini, büyüklüğünü, atmosferik bileşenlerini ve kimyasını anlamanın yollarının bulunması gerektiğini söyleyen bilim insanları, bunun için de NASA'nın yer tabanlı astronomiye daha fazla yatırım yapması gerektiğini söylüyor.

Güçlü bir teleskop için yatırım yapılması gerektiğini de belirten rapora göre, uzaya yolculuğa çıkan araçlar kadar yerde araştırmalara katkı sağlayan araçlar da önemli ancak NASA bu anlamda biraz yetersiz kalıyor.

Raporda konuyla ilgili olarak "Bir dış gezegendeki yaşamın tanımlanması, tek bir araştırma grubu veya tek bir yöntemle gerçekleştirilemez. Bu durum yalnızca astrofizikçilerin, gezegenbilimcilerin, yerbilimcilerin ve heliofizikçilerin içgörülerini bir araya getirdiğimizde ve onlara işbirliği için fırsat ve kaynak sağladığımızda gerçekleşecek'' ifadelerine yer veriliyor.