NASA'nın DSCOVR Uydusu, Aylar Sonra Yeniden Faaliyete Geçti

NASA'nın uzun süredir kullanım dışı kalan izleme uydusu DSCOVR, yapılan bakımların ardından yeniden işe koyuldu. DSCOVR ve benzeri araçlar, diğer uyduları Güneş'teki aktivitelerden kaynaklanabilecek olası tehlikelere karşı koruma adına görev yürütüyor.

ABD hükûmetinin güncel verilerine göre kullanım dışı kalmış bir uydu, Dünya ile iletişim kurması için dokuz aylık bir çabadan sonra tekrar faaliyete geçti. Görevde neredeyse 5. yılına girecek olan Güneş ve Dünya’yı gözlemleyen uydu Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), 27 Haziran 2019 tarihinde güvenli moda geçmişti.

DSCOVR’un yaşadığı sorun, yönelme kontrol sisteminden kaynaklanıyordu. Bu sistem, komutları almak ve veri göndermek konusunda uzayda yönlendirme yapıyor.

DSCOVR yeniden iş başında:

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden (NOAA) mühendisler, bir uçuş yazılımı yaması oluşturarak yakın zamanda uyduya yüklediler. Konuyla ilgili açıklamayı NOAA yetkilileri yaptı.

Bakımların ardından, DISCOVR'un uzay gözlemlerine veya Dünya'nın çevresindeki Güneş’in değişkenliğinden etkilenen bölgeye ilişkin gözlemlerine devam etmesi sağlandı. Güneş, düzenli olarak gezegenimize yüklü parçacıklar gönderdiğinden bu aktivitelerin izlenmesi, Güneş’in yaydığı periyodik 'Güneş fırtınalarına' açık olan uyduları ve diğer altyapıları korumak için kritik bir öneme sahip.

NASA’nın 25 Ağustos 1997 tarihinde fırlatılan Advanced Composition Explorer uzay aracı, Güneş rüzgârındaki enerji yüklü parçacıklardan, gezegenler arası ortamdan ve diğer kaynaklardan oluşan maddeleri incelemek amacıyla yürütülen 'Güneş ve Uzay Araştırmaları' misyonu olarak karşımıza çıkıyor. NOAA’dan üst düzey bir yetkili, Güneş’i izleyen çok sayıda uydu olduğunu ve DSCOVR’un da bu filoya bir kez daha katkıda bulunmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

NOAA'dan Steve Volz, “DSCOVR'u tekrar çalışır hâle getirmek, mühendislerimizin benzersiz becerilerini gösteriyor ve yaşlanan bir varlıktan maksimum ömrü elde etmek için gösterdiğimiz özene işaret ediyor.” diye konuştu. Bahsi geçen uzay aracı, 5 yıllık bir görev için tasarlandı ancak mühendisler genellikle yeni görevlerin maliyetinden tasarruf etmek için eski araçlardan daha fazla yararlanmak istiyor.