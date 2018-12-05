NASA, Dünya’nın Sonunu Getirebilecek Asteroidi Görüntüledi

NASA’da görevli bilim insanları, gezegenimizi en çok tehdit eden gök cismi Bennu’yu görüntülemeyi başardı.

Film klişelerinden bir tanesi, bir anda ortaya çıkan ve dünyayı yok edecek olan bir asteroit ve ona son anda engel olan kahramanlardır. Dünyadaki yaşamı tehdit edecek büyüklükte bir cisim, Dünya’nın biraz olsun yakınından geçecek bile olsa bunu hemen fark ederiz. Bennu da bunun bir örneği.

Kendi etrafında dönüp duran ve 2182 yılında Dünya'ya çarpma riski bulunan Bennu, üzerinden toprak ve taş örneği toplaması için gönderilen OSIRIS-REx uzay aracı tarafından görüntülendi.

2 yılda yaklaşık 3 milyar 200 milyon kilometre mesafe giderek Bennu’ya ulaşan uzay aracı, bir yıl boyunca göktaşını gözlemleyip toprak ve taş örneği biriktirecek. Aracın Dünya'ya dönüşü ise 2023 yılında gerçekleşecek.

500 metre boyundaki cisim, şu anda gezegenimize yönelik en büyük uzay tehdidi olarak biliniyor.