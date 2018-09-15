NASA, küresel ısınmanın en büyük etkilerinden biri olan buzulların erimesi durumunu incelemek için kullanacağı yeni uydusu ICESat-2'yi uzaya fırlattı.

NASA, uzun zamandır buzulların erime dağılımını ve genel durumu inceleyecek bir uydu üzerinde çalışıyordu. 'Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2' (ICESat-2) isimli uydu, sahip olduğu lazerler sayesinde buz kitlelerinin küresel ısınmadan nasıl etkilendiğini ölçebilecek. Dünya yörüngesinden uzun süre boyunca NASA uzmanlarına bilgi gönderecek olan uydu bugün uzaya fırlatıldı.

ICESat-2, NASA'nın 2003'te başlattığı buzulların hacmini takip etme projesi kapsamında uzaya gönderdiği ikinci uydu oldu. Uydunun sahip olduğu teknolojik donanım, buz kitleleri üzerine lazerlerle gönderdiği ışık parçacıklarının ne kadar sürede geri geldiğini ölçerek, çok hassas hesaplamalar yapabiliyor. Her saniye 60 bin ölçüm yapabilen uydu, Antarktika ve Grönland gibi yerlerdeki buzların yüksekliğini kusursuza yakın hesaplamalarla ölçebilecek.

ICESat-2, Güney Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssündeki Space Launch Complex-2'den bugün (15 Eylül) ülkemiz saatine göre öğlen 13.00'da fırlatıldı. Uydu, NASA'nın Delta II roketiyle fırlatıldı ve süreç sorunsuz işledi. Bu fırlatma aynı zamanda Delta II roketinin 100. başarılı fırlatmasıydı.