Uzay lazerleri, bilim insanlarının dünyayı haritalandırmasına yardımcı olurlar. NASA'nın son görevi de bu konuyla alakalı.

Bu cumartesi günü NASA, "Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2" (ICESat-2)'yi yörüngeye yollayacak. Bu uydu ise, Gelişmiş Topografik Lazer Altimetre Sistemi (ATLAS) olarak bilinen dev bir lazeri atmosferin dışına taşıyacak.

ATLAS, uydu Dünya'ya yaklaştıkça NASA'nın gezegenin ayrıntılı fotoğraflarını oluşturmasını sağlayacak. Her 70 santimetrede bir gezegenin lazerli ölçümünü yapacak olan cihaz, her saniye Dünya'ya 10 bin adet lazer gönderirken ışının yeryüzüne çarpıp geri dönme süresini ölçecek. Her vuruşta (pulse) yaklaşık 20 trilyon foton gönderecek olan ATLAS sayesinde bilim insanları, Dünya'nın yükseklik özelliklerini olağanüstü hassaslıkla ölçebilecekler.

Bu teknoloji, bilim insanlarının Dünya'nın özelliklerini tanımlamasına ve buzulların, buz tabakalarının ve deniz buzullarının doğru ölçümlerini yapmasına olanak sağlayacak. ICESat-2 Dünya'yı yılda dört kez dolaşacağı için, araştırmacılar bu alanların mevsimler değiştikçe nasıl değişeceğini gözlemleyebilecekler.

NASA'nın 2003 ve 2010 yılları arasında uzaya gönderdiği ICESat, zamanında benzer verileri toplamıştı. Ancak teknoloji o zamandan bu zamana ciddi yol kat etti. Bu uydu bir saniyede ancak 40 lazer darbesi gönderebilirken, ICESat-2 bir saniyede 10 bin lazer darbesi gönderebiliyor. Bu da Dünya topografisinin çok daha doğru bir haritasının çıkarılması demek.

Uydu, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü, İstanbul saatiyle 15:46'da fırlatılacak.