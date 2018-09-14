NASA, Dünya’yı Kurtaracak Aracını 2020’de Uzaya Fırlatacak

NASA ve ESA’nın ortak çalışması olan Aida göreviyle, küçük ölçekli tehdit oluşturan asteroidleri Dünya’dan uzaklaştırmak için uzaya araç gönderilecek. Didymos adındaki ilk asteroid hedefinin genişliği 160 metre. Eğer bu proje geçerliliğini kanıtlarsa Dünya’yı tehdit eden asteroidler, gezegenimize ulaşmadan önce yolundan saptırılacak.

NASA, Dünya ile çarpışma potansiyeline sahip yörüngede ilerleyen asteroitleri yolundan saptırmak için proje hazırladı. Uzay ajansı, şimdilik yeryüzünde DART adı verilen testlerle 2020 yılındaki fırlatmaya hazırlanıyor. Dünya yörüngesinde görev yapması beklenen uzay aracı, önce yeryüzünde denenecek.

Testler sırasında NASA, aracın kabiliyetlerini ölçmek için Didymos isimli, 160 metre genişliğinde bir hedefi vuracak. Yeryüzündeki şartlara kıyasla çok küçük görünen Didymos, aslında uzay koşullarında daha büyük bir asteroiti temsil ediyor.

DART testleriyle uzay ortamında hızla ilerleyen cisimlerin, saptırma amaçlı açı değiştiren çarpışmalara nasıl tepki verdikleri gözlemlenecek. Asteroitlerin yapay çarpışma sonrasında hız ve yön değiştirme alışkanlıklarına göre, 2020 yılında gönderilmesi planlanan uzay aracına eklemeler de yapılacak.

DART testlerinin bir diğer önemli faydası, uzay boşluğunda sürüklenen asteroitlerin yapılarını anlamamıza da yardımcı olacak. Uzay aracı yaklaşan astreoidin bütün fiziksel özelliklerinin hesaplanmasını sağlayacak, böylece farklı türlerdeki astreoidlere karşı koymak mümkün olacak.

Uzaydaki çoğu asteroit, oldukça sert materyallere sahip olan cisimlerdir. Diğer taraftan içlerinin ne yapıda olduğunu anlamak biraz güç bir durum. Zira sert materyallerden oluşsalar da yüzeylerinin altında büyük sırlar barındırıyor olabilirler.