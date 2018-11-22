  • NASA, Elon Musk'ın Ne Kadar 'Tüttürdüğünü' Merak Ediyor

NASA, Elon Musk'ın Ne Kadar 'Tüttürdüğünü' Merak Ediyor

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Uzun süre gündemden düşmeyen Elon Musk'ın canlı yayında bitkisel uyuşturucu kullanması olayına şimdi de NASA dahil oldu.

Tesla’nın kurucu CEO’su Elon Musk, radyocu Joe Rogan'ın programına katılarak elektrikli uçak projesinden söz etmiş, bu sırada Rogan'ın kendisine verdiği bitkisel uyuşturucuyu viskiyle birlikte tüketmişti. Uzun süre gündemden düşmeyen haberin detaylarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Olayın yankıları yeni yeni dinmişken, NASA'nın kıdemli yetkilileri Elon Musk'ın çalışanları ve kendisi için oluşturduğu iş ortamından endişe ettiklerini ve bunu araştıracaklarını belirtti. Özellikle SpaceX projesinin uzun vadede başarılı olup olmayacağından endişe eden NASA, Elon Musk'ın 'uyuşturucu' ile olan ilişkisini ve bunun işine olan etkisini merak ediyor.

Her ne kadar ABD genelinde bitkisel uyuşturucuların kullanımına yönelik legalleşme süreci hızlanmış olsa da federal hükümet halen kullanımına yönelik ciddi bir karşıtlık içerisinde. SpaceX projesi ile doğal olarak yakından ilgilenen NASA, Washington Post'un haberine göre çok yakın zamanda Elon Musk'ın başını ağrıtabilir. Nitekim NASA, SpaceX ile birlikte Boeing firması hakkında da inceleme başlatmış durumda.
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Kaynak : https://bgr.com/2018/11/21/spacex-nasa-elon-musk-smoking-pot/
Etiketler: Elon Musk
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