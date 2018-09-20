NASA, Eskiyen Logosundan Neden Vazgeçmiyor?

NASA, kurulduğu günden bu yana, tam 59 senedir aynı logoyu kullanıyor. Ancak artık bir 'sembol' haline gelse de logonun değişmesi gerektiğini düşünenler var.

NASA, tam 59 yıldır insanlığın uzayla ve evrene dair bilinmezlerle arasındaki en büyük köprülerden biri. Şimdiye kadar binlerce araştırma gerçekleştiren, gezegenler, galaksiler keşfeden ve artık 'dünya dışı yaşam' gibi gündemleri olan yenilikçi bir kurum. Ancak logosu hala ilk günkü gibi. Bu da NASA'nın artık kendi gibi yenilikçi ve dinamik bir logoya ihtiyaç duyduğu düşüncesini doğuruyor.

Logo, kurum ya da marka fark etmeksizin, imaj yaratmak adına atılacak en güçlü adımlardan biri. Hem akılda kalıcı ve hatırlatıcı, hem de idealleri anlatacak derinlikte olması gerek. Ancak artık NASA'nın logosunun bu güçlü ifade için yetersiz olduğu düşünülüyor. Çünkü 59 yaşındaki logo, NASA'nın zaman içerisinde kendine kattığı yeni misyonları ve katettiği yolu başarılı şekilde ifade etmiyor.

Bu tasarım, ortaya çıktığı yılı da düşünecek olursak, gelecekten ziyade geçmişi simgeliyor ve aslında NASA'nın artık geçmişle bir alakası yok ve yönü her zaman geleceğe doğru oldu. Bu yüzden de artık NASA, daha yenilikçi, geleceğe bağlı ve ideallerini göz önüne serebilen bir logoya sahip olmalı.

Konuyla ilgili pek çok tasarımcı da benzer görüşlere sahip ve hatta NASA'nın 60. yılının bu yenilik için güzel bir zamanlama olacağı düşünülüyor. Tabii ki konunun bir de NASA'nın ABD'ye olan bağlılığını da ifade eden bir logoya sahip olması kanadı var. Çünkü NASA, Amerikalı bir kuruluş ve eğer büyümeye devam etmek istiyorsa tüm bu değerleri, kendi idealleriyle birlikte logosunda da yansıtabilmeli.