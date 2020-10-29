NASA'nın uzay istasyonları ve uzay araçlarında kullandığı hava filtreleme sistemi, İstanbul'daki iki AVM'ye entegre edildi. Havadaki zararlı DNA'ları ayırt edebilen sistem, yüzde 99,9 oranında başarı sağlıyor. NASA'nın hava filtreleme sistemi, koronavirüsle mücadele kritik önem arz edecek gibi görünüyor.

İstanbul'da hizmet vermekte olan Akbatı ve Akasya AVM'de yeni bir dönem başladı. Normal koşullarda NASA'nın uzay istasyonları ve uzak mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı bir sistem, artık bu iki AVM'de kullanılıyor. "UV PHI Cell (photohydroionization)" olarak isimlendirilen hava filtreleme teknolojisi, koronavirüsle mücadele kapsamında büyük önem arz edecek gibi görünüyor.

NASA'nın hava filtreleme sistemi, daha önceden Türkiye'de kullanılmamıştı. Bu bağlamda Türkiye'de ilk kez kullanılan sistem, havadaki virüs, bakteri ve diğer patojenlerin DNA'larını ayırt edebiliyor. Bu sayede söz konusu zararlı DNA'larını yok edebilen sistem, yüzde 99,9 oranında başarı sağlıyor. Ayrıca bu sistemin kullanıldığı yerlerin havasında toz, polen, koku, duman ve küf de olmuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akiş GYO A.Ş. Genel Müdürü Gökşin Durusoy, şu ifadeleri kullandı:

Uzmanlar, Kovid-19 dahil pek çok viral hastalığın, solunum yolu hastalığının klima aracılığıyla bulaşabildiğini aktarıyor. Alışageldiğimiz klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Ortam havasının temizlenmesi önemli ve hastalığın yayılmaması için yaptığımız bir dizi yatırıma ek olarak, özel olarak getirttiğimiz HVAC PHI Cell sistemi sayesinde içimiz çok rahat. Enerji tasarrufu ve dönüşümü açısından daha az işlevsel bir yol olmasına rağmen bu sistemi tercih etmemizin asıl sebebi; güvenli ve temiz hava sahasını garanti etmesi...