Uzay araçlarının üretilmesi ve kullanılmasının oldukça pahalı olduğu bir gerçek. Devlet kurumu olmasına rağmen, NASA reklam sektöründen para kazanmayı hedefliyor.

Şimdilik sadece varsayımsal bir senaryo olarak görülse de elimizdeki veriler NASA’nın önümüzdeki yıllarda ürün yerleştirme kullanacağı yönünde. Kurum, daha çok gelir elde etmek ve çalışmalarında kullanabilmek için, bazı firmalarla reklam anlaşması yapacak.

NASA Ağustos ayında yapılan toplantılarda, nasıl ticari faaliyet gösterebileceğine odaklanan bir komite oluşturdu. Maxar Technologies’den Mike Gold başkanlığında oluşturulan komite, NASA'nın uzay aracı ve roketlerini markalaştırmak için reklamcılarla birlikte çalışacaklarını ve astronotların hem dünya üzerinde hem de dışında onay ve medya fırsatlarını nasıl ele alabileceklerini araştıracak.

Hükümet ajansı olan bu kurum kısıtlayıcı politikalara sahip. Kuruluşundan bu yana reklam içeriklerine karşı olan NASA’yı, reklam desteklerine açmak için önemli değişikliklerin yapılması gerekecek. Yeni yasal düzenlemelere sebep olacak olan yeni ticari anlaşmaların, düşünüldüğü kadar karlı olmama ihtimali de ayrı bir tartışma konusu oldu. Aslında daha önce de reklam benzeri çalışmalar yapılmış olsa da hiçbir devlet çalışanının marka anlaşması yapıldığını söylememesi veya ima bile etmemesi gerekiyor.

Örneğin NASA 1985’te Pepsi ve Coca Cola şişelerini mikro yerçekiminde dağıtabilecek bir makine geliştirmişti. Astronotların denemesine izin veren şirket, bunu medyaya paylaşma konusunda pek de istekli olmadı. NASA’da eski yöneticilerden biri olan Alan Ladwig, “Reklam olabilecek ürünlerin gösterilmesi gerektiğinden, fotoğrafların paylaşılması için engeller vardı” dedi.

Böyle bir reklam çalışması, özel şirketler için de hayal kırıklığı yaratabilir. Hükümetle rekabete giremeyecek özel şirketler, reklam gelirlerinin azalacağından korkuyorlar. Ayrıca bu konu “Diğer devlet kurumlarının gelir için benzer yollar izlemesi için açılan bir kapı mı?” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Komite başkanı Mike Gold “Kapitalizm Dünya’da gerçekten iyi çalışıyor. Uzayda da kullanmamak için hiçbir sebep yok” dedi.