NASA, uzun süredir üzerinde çalıştığı drone trafiği kontrol sisteminde son aşamaya gelmeyi başardı.

Drone'ların yakın gelecekte büyük şehirlerdeki birçok probleme çözüm olması bekleniyor. Kargo taşımak, sokak ve caddeleri gözetlemek ve yollardaki asfalt çalışmalarını anında tamir etmek gibi birçok alanda yüzlerce, hatta binlerce drone'un aynı anda şehirlerde dolanması bekleniyor.

Ancak birçok problemi çözecek olan bu formül, beraberinde kendine has bir problem de doğuruyor: Bu kadar drone'un aynı anda havadayken birbirlerine çarpmadan ve koordineli bir biçimde uçabilmeleri nasıl mümkün olacak?

İşte NASA, yaklaşık 4 yıldır bu soruya cevap arıyordu. Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) adı verilen projede son aşamaya gelindi. Gökyüzündeki bütün dronelar ile eş zamanlı çalışacak bir yazılım sayesinde, drone'ların hava trafiğinde birbirine çarpmaması ve yolcu uçakları için tehlike arz etmemesi sağlanacak.

Önümüzdeki mart ve haziran ayları arasında gerçekleştirilecek olan test uçuşlarında sistem resmen denenecek. Eğer sonuç alınırsa, dünya genelinde bu yazılımın kullanılması bekleniyor.