NASA, Güneş Sistemi Dışındaki İlk Ayı Keşfetmek Üzere

Hubble ve Keple Uzay Teleskobu’nun topladığı verileri inceleyen gökbilimciler, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin etrafında dönen uydu keşfettiler. Daha önce Güneş Sistemi dışında, bir başka yıldızın yörüngesinde dönen ay keşfedilmemişti. Dünya’dan 8000 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-1625 adındaki yıldıza kısa bir yolculuk yapıyoruz.

Cygnus takım yıldızında yer alan, Dünya’dan yaklaşık 8000 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-1625 adındaki yıldız, yörüngesinde pek çok gezegen barındırıyor. O gezegenlerden birisi ise bizdeki Jüpiter gibi bir gaz devi. Gözlemlere göre bu gaz devinin etrafında dönen bir uydu var. Söz konusu uydu, NASA’ya göre Güneş Sistemi dışında keşfedilen ilk ay olabilir.

Şimdilik resmi bir şekilde onaylanmayan bulgular, eğer gereken teyidi alırsa Hubble ve Kepler rüştünü kanıtlamış olacak. Güneş Sistemi dışındaki gezegenlere “exoplanet (Ötegezegen)”, Güneş Sistemi dışındaki gezegen uydularına ise “exomoon (Öteay, Öteuydu)” adı veriliyor. Yani bir başka deyişler tarihte ilk kez bir “öteay” keşfedilmiş olabilir.

Günümüz teknolojisi ötegezegenleri gözlemlemek için yeterli olsa da öteayları gözlemlemek çok güç, zira daha küçük veya daha hareketli olabiliyorlar. Bu nedenle 8000 ışık yılı uzaklıktaki bir gaz devinin etrafında belki de çakıl taşı gibi kalan bir cismi keşfetmek son derece önemli bir gelişme. Yıldızının etrafında seyreden Kepler-1625b gezegeni, tıpkı Güneş Sistemi’ndeki arkadaşları gibi yancılara sahip.

Gelecekteki öteay araştırmaları, teknolojinin el verdiği boyutta gözlemlenebilen dev ötegezegenlerin çevrelerine odaklanacak. NASA’nın son 10 yıldır sürekli ertelenen uzay teleskobu projesi James Webb, Hubble ve Kepler’den daha uzağı daha ayrıntılı görebilecek.