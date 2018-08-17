NASA, Güneş Sistemi’nin Dışında ‘Duvar’ Keşfetmiş Olabilir

Uzay kaşifi New Horizons, Güneş Sistemi’nin sınırına yaklaşıp bir fenomeni yakından inceledi. O fenomen, Güneş’ten ve diğer dış yıldızlardan gelen parçacıkların etkileşim geçirdiği bir duvar olabilir.

Güneş Sistemimizin dış sınırının, Güneş ve Dünya arası mesafeden yaklaşık 100 kat daha uzakta olduğu söyleniyor. İçinde bulunduğumuz sistemin dış yörüngesinde, yıldızlararası alanla Güneş Sistemi’nden gelen parçacıkların etkileşime girdikleri bir bölge var. Bu bölge, Güneş Sistemi’ni tamamen çevreliyor. Daha detaylı konuşacak olursak, Güneş’ten giden yüklü hidrojen atomları, diğer yıldızlardan gelen yüksüz hidrojen atomlarıyla burada karşılaşıyor.

Bu alana Güneş’in “heliosfer tabakası” deniyor. Üç boyutlu düşünerek, parçacıkların etkileşime girdikleri küresel bir yapı içinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz.

Hayal gücünüzü biraz daha alevlendirmek için:

Araştırmalar, heliosferde bir çeşit hidrojen birikmesi gerçekleştiğini öne sürüyor. NASA’nın gönderdiği ve sırasıyla dünyadan en uzakta bulunan iki insan yapısı olan Voyager 1 ve Voyager 2 isimli uzay araçları, bu hidrojen duvarını 30 yıl önce keşfettiler. Şimdi o iki araçtan daha gelişmiş teknolojiye sahip olan New Horizons aracı sayesinde, hidrojen duvarı hakkında yeni bilgilere erişiyoruz. New Horizons’un tamamladığı son göreve ilişkin bilimsel analiz süreci de tamamlanmış durumda.

New Horizons üzerinde bulunan Alice UV (Ultraviyole) sensörleri sayesinde, 2007 ve 2017 yılları arasında çeşitli ölçümler yapıldı. Hidrojen duvarından gelen veriler, bölgenin bir ultraviyole ışıma duvarı özelliği taşıdığını gösteriyor.

Bir Lyman-alfa çizgisi olarak bilinen bu ultraviyole ışıltıyı Dünya üzerindenden de tespit edebiliyoruz. Yani heliosferin ışık saçtığından söz etmek mümkün. Bir kez daha üç boyutlu düşünün ve Güneş Sistemi’ni, küresel bir ışık kaynağıyla çevrildiğini hayal edin.

Gündeme gelen ve heyecan verici bir başka teoriye göre bu hidrojen duvarındaki hidrojenler, Samanyolu’nda henüz tespit edemediğimiz bir başka yıldıza ait olabilirler. New Horizons bu duvarı geçene kadar incelemeler yapmaya devam edecek. Araç heliosferin dışına çıktıktan sonra katmanın dışarıdan görüntüleri ilk kez çekilebilecek. Böylece söz konusu duvarın var olup olmadığı daha da kesinlik kazanacak.

Unutmadan hatırlatalım: New Horizons’tan daha uzakta bulunan Voyager 1 ve Voyager 2 isimli uzay araçları, zaten bu katmanı geçmek üzereler. Onların teknolojisi gözlem yapmaya, verileri Dünya’ya göndermeye yetmiyor.

New Horizons’un 10 ila 15 yıl içerisinde Güneş Sistemi’nin heliosfer tabakasını geçeceği söyleniyor.