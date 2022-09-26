Türkiye'nin En Büyük NASA Hackathonu Başkent Ankara'da!

Tübitak Uzay, Türkiye Uzay Ajansı, Plan-S, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türksat, ODTÜ ve ASELSAN gibi dev destekçiler ile birlikte gerçekleştirilen küresel hackathon, genç beyinler arıyor!

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu’nun her sene düzenlediği geleneksel etkinliklerinden biri olan hackathona başvurular için sayılı günler kaldı.

Dünya çevre problemlerinin çözülmesi, uzayda ilerlemek ve insanlığın geliştirilmesi için yeni fikirler, uygulamalar ve platformlar yaratan bu eşsiz buluşma her yıl büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

11. kez düzenlenen bu küresel etkinlikte, 3-6 kişiden oluşan takımların, seçtikleri konuyu 48 saat içerisinde çözüme kavuşturması ve jüriye sunması bekleniyor. Dereceye giren takımlar, küresel finalde yarışıyor ve kazananlar NASA’nın roket fırlatma törenine davet ediliyor.

Başvurular için son tarih 30 Eylül!

1-2 Ekim tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi TechBridge Kuzey Yıldızı’nda gerçekleşecek etkinlikte takımlar; Aselsan, TUA ve Tübitak Uzay mühendislerinin moderatörlüğünde NASA’nın açık kaynak gerçek verilerini kullanarak ilgili problemlere en iyi çözümü jüriye sunmaya çalışacaklar.

Katılım ücretsiz olmakla birlikte başvuru için herhangi bir yaş sınırı da bulunmuyor. Üniversite, lise ve hatta ilköğretim düzeyinden yüzlerce katılımcı yarışmada yerini alabilir.

Organizasyon hakkında daha detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için spaceapps.odtuggt.org web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca organizasyonun Instagram hesabını da takibe alabilirsiniz.