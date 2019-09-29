NASA, WFIRST Teleskobu'nun Bir Özelliğini Paylaştı

Hubble Uzay Teleskobu, bugüne kadar insanlığın uzay hakkında bilmediklerini keşfetmesi için en temel araç olarak hizmet verdi ancak artık daha gelişmiş bir teleskopla yola devam etmek vakti. NASA, 100 Hubble gücüne sahip WFIRST Teleskobu adında yeni bir teleskop üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşaması devam eden teleskop hakkında NASA, bugün bazı detaylar paylaştı.

Hubble Uzay Teleskobu ile sayısız gözleme imza atan uzay ajansı NASA, Hubble'ı yavaş yavaş ikinci plana atmaya hazırlanıyor. Hubble'ın yerine geçecek gelişmiş bir teleskop üzerinde çalışan ajans, bilindiği gibi Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Teleskobu'nu (WFIRST) 2016 yılında duyurmuştu. Hubble Uzay Teleskobu'nun görüş açısının 100 katı bir görüş açısına sahip olacak olan WFIRST, uzay hakkında bilinmeyenlere ışık tutacak.

NASA'nın son teknoloji kullanarak geliştirdiği bu gözlem aracında birçok ilginç özellik bulunacak. Geliştirme sürecinde olan bu teleskop için açıklama yapan NASA, aracın gelişmiş gözlem yeteneklerini gün yüzüne çıkaran bir özelliği duyurdu. Açıklamalara göre WFIRST, üzerinde bulunan "koronagraf" isimli bir araçla Güneş'in parlaklığı nedeniyle görülemeyen bölgeleri gözlemleme imkânı sunacak.

Koronagraf, Güneş ışınlarının bir kısmını bloke edecek:

Uzay boşluğunda bulunan ancak Güneş'e göre sönük olmaları nedeniyle gözlemlenemeyen yıldızlar, WFIRST ile keşfedilmeye başlanacak. Bahsi geçen yıldızların etrafında dönen gezegenler de WFIRST sayesinde literatürdeki yerini alacak. Koronagrafın, Güneş ışınlarının bir kısmını bloke etmesiyle gözlemlenebilecek sönük yıldızlar ve gezegenler, uzay araştırmalarında adeta yeni bir çağ başlatacak.

"Yıldız gözlüğü" olarak da adlandırılan koronagraf; temelde sensörler, esnek aynalar, prizmalar ve ışınları filtrelemek için maskeler içeriyor. Sönük yıldızların ışığını bloke etmeyecek şekilde tasarlanan bu araçlar, gözlemlerde WFIRST Teleskobu'nun en güçlü silahı olacak.

Koronagrafın montajı kısa süre içinde başlayacak:

Koronagrafın tasarımı hakkında yapılan incelemeler, zamanlama ve bütçe parametreleri göz önüne alınarak tamamlandı ve aracın montajı, kısa süre içinde başlayacak. NASA'nın daha önce paylaştığı bir blog gönderisinde yer alan ifadelere göre gözlem aracında yer alan aynalar, DNA sarmalının genişliğindeki hataları bile düzeltebilecek düzeyde olacak.

NASA'nın bu önemli gözlem aracı üzerindeki çalışmaları hâlâ devam ediyor ve WFIRST Teleskobu'nun 2020'nin ortalarında karanlık enerji gibi gizemli konularda gözlem için kullanılması hedefleniyor. NASA'nın WFIRST hakkında hangi özellikleri açıklayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.