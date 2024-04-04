NASA'nın Parker Güneş Sondası, tarihte bir ilki gerçekleştirerek bir Güneş patlamasının içini gözlemledi.

Güneş patlamaları, son dönemlerde sık sık duyduğumuz doğa olaylarından bir tanesi hâline geldi. Bu olaylar, genelde Güneş'in nispeten soğuk olduğu bölgelerinde meydana geliyor. Güneş patlaması anında uzaya çok büyük miktarlarda plazmalar savruluyor. İşte bu plazmaların Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girmesi hâlinde, Güneş patlaması yaşanmış oluyor.

Devasa boyutlara ulaşan ve etkilerini henüz tam olarak kestiremediğimiz Güneş patlamaları, radyo sinyallerinin bozulması gibi durumlarla bizleri baş başa bırakıyor. Hâl böyle olunca da o patlamalar esnasında neler olduğunu düşünemiyoruz bile. Neyse ki NASA’nın 2018 yılında uzaya gönderdiği Parker Güneş Sondası, bu soru işaretini ortadan kaldırdı.

İlk kez Güneş patlamasının içi görüntülendi.

Parker Güneş Sondası, daha önce Güneş’in dış atmosferi olarak bildiğimiz koronadan uçmuş, bu bağlamda Güneş’e dokunmuştu. Bu yönüyle de bir ilki gerçekleştirmiş olan araç, şimdi de koronal kütle atılımı (CME) olarak bildiğimiz bir Güneş patlaması gerçekleştiği sırada içini görüntülemeyi başararak başka bir ilke daha imza atmış oldu.

Gelişmiş sensörlerle donatılmış olan Parker Güneş Sondası, söz konusu patlamanın içinde oldukça net biçimde hareketli girdaplar yakalamayı başardı. Söz konusu araç sayesinde fizikçiler, ekipman yetersizliği yüzünden inceleyemedikleri patlamaların daha da derinine dalabilecek.

Parker Güneş Sondası, 12 Ağustos 2018’de fırlatılmıştı. Hâlâ da dev yıldızımıza yaklaşmaya devam ediyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?