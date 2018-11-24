NASA, InSight'ın Mars'a İniş Zaman Çizelgesini Yayınladı

NASA’nın Mars'a göndereceği ikinci araç olan InSight uzay aracı, 26 Kasım’da kızıl gezegene iniş yapmış olacak. İnişi canlı yayınlayacak olan NASA bir de detaylı zaman çizelgesi yayınladı.

NASA’nın şu anda Mars üzerinde bir tane robotu bulunuyor. Curiosity adlı bu robotun yalnızlığı yakın zamanda sona erecek. 26 Kasım’da NASA’nın yeni aracı InSight, gezegene iniş yapacak.

NASA, görev kontrolden yapacağı canlı yayında inişi an ve an yayınlayacak, yayında görevin gidişatı ve amacı hakkında yorumlar da yapılacak.NASA, bu tarihi olayın hiçbir anını kaçırmak istemeyenler için bir de zaman çizelgesi hazırladı.

Zaman çizelgesi şu şekilde:

00:40 (TSİ) - Yolculuk aşamasından ayrılış

00:41 (TSİ) - Uzay aracının uygun bir iniş için dönüş yapması

00:47 (TSİ) - Saatte 19,800 km hızla atmosfere giriş

00:49 (TSİ) - Isı koruma kalkanının en yüksek sıcaklığına ulaşması (1500 santigrat derecenin üstü) - 15 saniye sonra yavaşlama zirve noktasına ulaşacak, ısınma yüzünden radyo sinyallerinde sorun yaşanabilir.

00:51 (TSİ) - Paraşütün açılması - Paraşüt açıldıktan 15 saniye sonra ısı kalkanından ayrılma gerçekleşecek. Bundan 10 saniye sonra da iniş aracının üç ayağı açılacak.

00:52 (TSİ) - Yüzeye olan mesafeyi ölçen radarlar açılacak.

00:53 (TSİ) - İlk radar sinyallerinin alınması - Sinyal alındıktan 20 saniye sonra arka kabuk ve paraşütten ayrılınacak. Yarım saniye sonra iniş roketleri çalışmaya başlayacak. 22 saniye daha geçince InSight’ın hızı saatte 8-10 kilometreye kadar düşecek.

00:54 (TSİ) - Beklenen Mars'a iniş zamanı

01:01 (TSİ) - InSight’ın indiğini ve Mars yüzeyindeki işlemlerine başlayacağını belirten sinyal gelecek.

02:04’ten önce olmamak kaydıyla, InSight’ın Mars üzerindeki ilk fotoğrafları gelecek. Yine de bu görsellerin sabah saatlerine kadar yayınlanması beklenmiyor. 04:35’ten önce olmamak kaydıyla, InSight’ın güneş panellerinin yerleştirildiği bilgisi teyit edilecek. İnişi izlemek isteyenleri bu adresten yayına erişebilir.