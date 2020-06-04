InSight, Uzun Süredir Yaşadığı Zorluğun Üstesinden Geldi

NASA’nın Mars’ı derinlemesine incelemek üzere gönderdiği InSight uzay aracı, bir yıldır karşılaştığı bir sorunun üstesinden sonunda geldi. Araç, köstebek isimli parçayı yer altına sokmayı başardı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars’ı derinlemesine incelemek üzere gönderilen InSight uzay aracı, bir yılı aşkın süredir oldukça can sıkıcı bir sorunla mücadele ediyordu. Araç, Mars’ın yer altını keşfetmeye yarayacak ve gezegenin ısısını inceleyecek ‘Heat Probe ya da mole (köstebek)’ parçasını bir türlü yüzeyin altına sokamamıştı.

Sonunda geçtiğimiz gün NASA’nın InSight uzay aracı, köstebek isimli bu parçayı yer altına sokmayı başardı. Kulağa her ne kadar inanılmaz gelse de bu parça, uzun süredir toprak altına gömülemiyordu. Parçanın yüzeyin altına konulamaması konusunda NASA'da birçok tartışma yürütülüyordu.

Köstebek bir türlü yerleştirilememişti:

NASA, köstebek isimli bu parçayı gezegenin toprağının altına gömmeye çalışırken ilk başlarda gömmeye çalıştıkları yerde bir kaya olduğundan şüphelenmişti ancak yapılan incelemeler sonucunda üzerinde bulunulan arazinin köstebek için fazla gevşek olduğu öğrenilmişti.

Arazi fazla gevşek bir yapıya sahip olunca bulunduğu yeri dönerek ve kendisine çekiş kazandırarak yer altına inmesi planlanan köstebek, bunu başaramamıştı. Sonuç olarak köstebek, yüzeyin altına girmeden önce bir yerlerde tıkanıyordu ancak InSight üzerinde bulunan robotik kolla birlikte bu sorun sonunda çözüldü.

NASA’nın resmi InSight hesabından yapılan paylaşımda yine araç adına bir tweet atıldı. Tweet’te köstebeğin gömülüş anının videosu yer aldı. Tweet’in açıklamasıysa "Robotik kolumdan aldığım birkaç destek sayesinde köstebek yer altında gibi duruyor. Milyonlarca mil uzaktan soruna çare aramak gerçekten çok zordu. Hâlâ köstebek kendi başına kazabiliyor mu görmemiz gerekiyor” ifadesi yer aldı.

Lockheed Martin tarafından üretilen InSight uzay aracı, 26 Kasım 2018’de Mars’ın yüzeyine iniş yapmıştı. 483 milyon kilometrelik yolculuğun ardından InSight, Mars’ın iç yapısıyla ilgili birçok çalışma gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.